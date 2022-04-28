【港區國安法】涉47人初選案吳敏兒高院申保釋被拒　法官指不相信不續犯危害國安行為

▲ 職工盟前主席吳敏兒早前向高等法院申請保釋被拒。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，被告之一職工盟前主席吳敏兒早前向高等法院申請保釋被拒。國安法法官、高院法官杜麗冰今（28日）頒下判詞指，不認為申請人若批准保釋，不會繼續干犯危害國家安全行為，故拒絕申請。

法官於判詞中指，申請人吳敏兒於2020年5月曾刊登題為「制裁黑警，制裁埋黑警後路」文章，同年6月申請人宣布參與初選，並預示前景黑暗及須對抗政府，當港區國安法通過後，申請人又貼文指被打壓的時代即將來臨等。

律政司一方認為申請人的說法不僅是作選舉用途，從其訪問中可見她持續對抗政府，並伸延至國際層面。

申請人一方則指有關說法純粹作選舉用，因當時她痛恨警方的拘捕行動產生的危險場面，申請人本人從不煽動暴力。

法官表示現階段從文件及影片中顯示，雖然申請人並沒有主張暴力，但她的說法卻掀起對當局的怨恨，說法並非有事實根據。

法官又指申請人因參與工會，而對國際間有影響，故令她容易與身在海外同事聯繫，進一步掀起對當局的敵意，考慮過所有文件及陳詞後，不認為申請人若批准保釋，不會繼續干犯危害國家安全行為，故拒絕申請。



涉案47名被告中，14名獲准保釋的被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、鄒家成、余慧明及陳志全。



其餘33名續還押被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、譚文豪、郭家麒、伍健偉及張可森。

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記者：林育慧