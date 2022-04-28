【梅艷芳】梅啟明被梅媽逼遷報警求助　聲稱梅艷芳遺物下落不明

已故樂壇天后梅艷芳的大哥梅啟明，早前被梅媽覃美金「大義滅親」閂水喉，在2月中，梅媽更登報表示斷絕母子關係。起初梅啟明態度附硬，聲稱梅媽是受人教唆，後來突然「跪低」認錯，表示以前做錯，更表明與二奶一刀兩斷。

不過事件又有新發展，梅啟明突然向TVB《娛樂新聞台》報料自稱被迫遷兼報警：「我返緊工，媽媽就打俾我話間屋要交返俾人，我就奇怪啦，佢話要搬去第二度，但又唔知搬去邊。」

梅啟明續稱：「我上到嚟，又唔見咗啲紙皮盒，工人就話收埋喺房，但廳啲嘢又冇晒，於是我問媽媽，佢話唔知啲嘢俾人搬去邊，叫我報警，咁我咪報警囉。佢都唔知搬去邊，即係俾人擺佈啦。」

被問之後住處，他回應：「佢搬去邊我咪搬去邊，一路都跟住佢㗎啦，唔知點解今次受人擺佈。」

最新影片推介：張明偉專訪

梅媽希望各散東西

此外他更稱自己為阿梅保管的遺物失蹤：「有啲紀念品、私人物品。」而他報警當日，梅媽孫仔在屋外，他不願出鏡，但有接受訪問，提到梅啟明之前投訴未能到醫院探望梅媽，梅媽孫仔解釋疫情關係醫院名額有限，要先預留給工人與看護，自己有時都未能前往探望，並不是針對梅啟明。

他指梅媽的意思是希望分家不再同住，故早交付他幫忙找地方搬遷，又指梅媽出院後的去向會交由她自行公布：「佢冇刻意表明依家嘅立場，總之依家佢喺醫院休養緊。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

梅啟明被指大話連篇

去年梅啟明入稟高院聲稱電影《梅艷芳》片商涉嫌侵犯版權和商標，梅媽覃美金卻罕有表明反對，不再提供經濟支援。

梅媽更發聲明與梅啟明脫離母子關係，其後梅啟明不忿開街頭記者會，聲稱有人假傳聖旨，接著梅啟明就被遭妻子爆料指責。

事件峰迴路轉，梅啟明上月向媒體發放悔過書，內文中提到梅啟明決心離開了傳聞中的第三者、承諾日後會好好愛老婆。

當中寫寫道：「我梅啟明不對，我有錯，我犯罪，我辜負了母親的期望，老婆的愛，失去兒子的好榜樣。沒有盡兒子，老公及父親的責任，做出對他們傷害的行為，不忠不義的行為，錯誤認識了第三者。」

但梅啟明太太Joey其後再次「踢爆」，指梅啟明與泰藉女友仍未分手，並不如悔過書中的內容。