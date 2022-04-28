【超市大搜查】日雜《LDK》測試10款直立式吸塵機　SHARP靈活易用Dyson吸力強

▲ 日雜《LDK》測試10款直立式吸塵機，SHARP靈活易用Dyson吸力強。

直立吸塵機一向是清潔家居的好幫手。日本雜誌《LDK》測試市面10款直立式吸塵機，比較吸力、易用程度、音量等方面作出評分，並排出名次，當中有不少牌子的吸塵機，在香港亦有出售。

《LDK》今次比拼10款直立式吸塵機，價格由10,999日元（約676港元）至53,900日元（約3,314港元）不等，並就著4大方面進行測試：

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吸力

分別在各種環境包括地板、角落、牆壁、地毯，放上沙子、咖啡粉、紙張及頭髮等垃圾，開啓吸塵機的最強模式，測試推拉一次可吸走多少垃圾。

易用程度

包括機身重量、是否容易控制，可在家具或縫隙中順暢轉動，以及清除機內垃圾的方便程度等

防止毛髮糾纏

在地毯上放置5條50厘米的線，開啓吸塵機30秒，再檢查刷頭有否被線糾纏，還是直接被吸進塵盒，而糾纏情況愈嚴重，刷頭便愈難清理

運作音量

開啓吸塵機的最強模式，測量它們運作時發出的噪音

10款直立式吸塵機排名

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是次測試中，「SHARP RACTIVE Air EC-AR7」和「Siroca SV-S261」同列第一位，它們在吸力、易用程度、便於清理等多個項目表現優秀，整體均獲得A+評級。除了以上兩款吸塵機，「Makita CL115FDWI」及「Dyson Micro 1.5kg」整體表現亦不俗，均獲得A評級，分別位列第3和第4位。

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責任編輯：羅嘉欣