【串謀詐騙】涉以虛構保單詐騙佣金約100萬　宏利前區域總監准保釋5月底再訊

▲ 案件今（28日）於觀塘裁判法院提堂。

54歲宏利前保險公司區域總監，涉串謀下線保險經理虛構保單，以詐騙保險公司發放佣金及獎金共約100萬元，被控1項串謀詐騙罪。案件今（28日）於觀塘裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至5月31日，以待控方準備轉介區域法院文件，被告准以現金2萬元等保釋條件擔保候訊。

被告林福源（54歲），報稱為宏利人壽保險（國際）有限公司前任區域總監，被控1項串謀詐騙罪。控罪指，被告於2017年11月1日至2018年12月22日期間，在香港與田德浩一同串謀詐騙宏利人壽保險(國際)有限公司，即偽稱一些投保申請是由有關投保書上的擬受保人所作出，及支付相關保費。譚文燦 Alvin 則是該些投保申請的經手代理人，這導致和誘使宏利承接和簽發有關保單，及就保單向林、田及譚支付佣金或其他款項。

被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後，以準備轉介區域法院文件，控方不反對被告提出的保釋申請。裁判官將案件押後至5月31日再訊，期間被告准以現金2萬元，不得離港等保釋條件擔保候訊。

根據廉署新聞稿，涉案保單導致宏利發放之佣金及獎金共涉約100萬元。

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記者：梁錦麟