【網購騙案】網騙演唱會及主題樂園門票列高危 警勸巿民小心分辨網購專頁
社會 16:32 2022/04/28
警方昨日（27日）表示，隨著限聚令的放寬，沉寂一時專賣假演唱會或主題樂園門票的「假飛黨」又再出現，更打入今期高危貨品排行榜。
- 手錶
- 手袋
- 蛋卷
- 演唱會/主題樂園門票
- 外匯兌換服務
警方呼籲市民網購時，要小心分辨網店真偽，留意他們的信譽口碑，網購前在搜尋器輸入專頁名稱、轉數快號碼等查證。
另外，警方提到最近一星期不少假專頁停止運作，估計是被網友開名識破而暫避風頭。不過有懷疑騙徒以牙還牙，化身熱心市民，在轉載防騙訊息的真實商戶專頁「派嬲」和留言「騙子，收錢唔發貨」，相信騙徒是企圖混淆視聽。
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責任編輯：余思嵐