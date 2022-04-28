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【回校餐單】學校復課子女午膳難解決　中醫師設計「5日帶飯餐單」15分鐘煮好

保健美顏 17:48 2022/04/28

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熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

學校復課子女午膳難解決，中醫師設計「5日帶飯餐單」。

隨著學校復課，不少家長對於子女日間在校的膳食感到頭痛。究竟如何全方位顧及子女回校伙食既好味又有營養？註冊中醫馬琦傑醫師在Facebook專頁發文，分享自己設計的「5日帶飯餐單」，適合5-12歲兒童；且預備製作簡單，即使家長繁忙，也可用15分鐘製成出門。

最新影片：

餐單内食材顧及營養，能針對幫助兒童長高長肉、智力發展、情緒穩定。營養比例上以加強蛋白質、鈣質及其他營養素、減低吸收過多碳水化合物爲主。同時還配合補充腎氣食材，有助兒童長高、聰明；健脾食材幫助提升免疫力；舒肝食材能助眠及穩定情緒。

馬醫師特別提醒，餐單的重點是「少量多餐」，能穩定血糖，不易造成虛胖。而每餐的食補作用都是作爲健康累積，長久能培養小朋友良好飲食習慣。

    點擊圖片放大

DAY 1：

         餐點 營養素 食補作用
早餐 吞拿魚沙律青瓜三文治卷 蛋白質、蔬菜纖維、碳水化合物 -
點心 三黑煎餅 碳水化合物、蛋白質、微量元素 補腎
午餐 磨菇洋蔥忌廉汁（無奶）雞扒雜菜伴黑豆飯 蛋白質、蔬菜纖維、碳水化合物 健脾、補腎
飲料 綠茶米奶 蛋白質、微量元素 舒肝、和胃

DAY 2：

         餐點 營養素 食補作用
早餐 飯團（黑豆、蝦皮、三文魚、紫菜） 碳水化合物、蛋白質、蔬菜纖維、鈣質 補腎
點心 新鮮水果 碳水化合物、蔬菜纖維、微量元素 -
午餐 蕃茄肉醬帶子雜菜南瓜通粉 蛋白質、碳水化合物、蔬菜纖維 健脾
飲料 雙菊水 - 清熱

DAY 3：

  餐點 營養素 食補作用
早餐 紫淮山蛋卷 蛋白質、碳水化合物 健脾
點心 串燒 蛋白質 -
午餐 日式牛肉丼雜菜配黑豆飯 蛋白質、碳水化合物 補腎
飲料 綠茶米奶 蛋白質、微量元素 舒肝、和胃

DAY 4：

  餐點 營養素 食補作用
早餐 芝士火腿生菜芝麻卷餅 蛋白質、蔬菜纖維、碳水化合物 -
點心 藍梅黑豆pancake 碳水化合物、蔬菜纖維 補腎
午餐 親子丼雜菜配紫淮山飯 蛋白質、碳水化合物 健脾
飲料 雙菊水 - 清熱

DAY 5：

  餐點 營養素 食補作用
早餐 雞扒粒西蘭花忌廉通粉 碳水化合物、蛋白質、蔬菜纖維 健脾
點心 新鮮水果 蔬菜纖維 -
午餐 紫菜蝦皮豬肉配黑豆飯 蛋白質、碳水化合物、蔬菜纖維 補腎
飲料 綠茶米奶 蛋白質、微量元素 舒肝、和胃

——————

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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