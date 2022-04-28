【回校餐單】學校復課子女午膳難解決 中醫師設計「5日帶飯餐單」15分鐘煮好
保健美顏 17:48 2022/04/28
隨著學校復課，不少家長對於子女日間在校的膳食感到頭痛。究竟如何全方位顧及子女回校伙食既好味又有營養？註冊中醫馬琦傑醫師在Facebook專頁發文，分享自己設計的「5日帶飯餐單」，適合5-12歲兒童；且預備製作簡單，即使家長繁忙，也可用15分鐘製成出門。
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餐單内食材顧及營養，能針對幫助兒童長高長肉、智力發展、情緒穩定。營養比例上以加強蛋白質、鈣質及其他營養素、減低吸收過多碳水化合物爲主。同時還配合補充腎氣食材，有助兒童長高、聰明；健脾食材幫助提升免疫力；舒肝食材能助眠及穩定情緒。
馬醫師特別提醒，餐單的重點是「少量多餐」，能穩定血糖，不易造成虛胖。而每餐的食補作用都是作爲健康累積，長久能培養小朋友良好飲食習慣。
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DAY 1：
|餐點
|營養素
|食補作用
|早餐
|吞拿魚沙律青瓜三文治卷
|蛋白質、蔬菜纖維、碳水化合物
|-
|點心
|三黑煎餅
|碳水化合物、蛋白質、微量元素
|補腎
|午餐
|磨菇洋蔥忌廉汁（無奶）雞扒雜菜伴黑豆飯
|蛋白質、蔬菜纖維、碳水化合物
|健脾、補腎
|飲料
|綠茶米奶
|蛋白質、微量元素
|舒肝、和胃
DAY 2：
|餐點
|營養素
|食補作用
|早餐
|飯團（黑豆、蝦皮、三文魚、紫菜）
|碳水化合物、蛋白質、蔬菜纖維、鈣質
|補腎
|點心
|新鮮水果
|碳水化合物、蔬菜纖維、微量元素
|-
|午餐
|蕃茄肉醬帶子雜菜南瓜通粉
|蛋白質、碳水化合物、蔬菜纖維
|健脾
|飲料
|雙菊水
|-
|清熱
DAY 3：
|餐點
|營養素
|食補作用
|早餐
|紫淮山蛋卷
|蛋白質、碳水化合物
|健脾
|點心
|串燒
|蛋白質
|-
|午餐
|日式牛肉丼雜菜配黑豆飯
|蛋白質、碳水化合物
|補腎
|飲料
|綠茶米奶
|蛋白質、微量元素
|舒肝、和胃
DAY 4：
|餐點
|營養素
|食補作用
|早餐
|芝士火腿生菜芝麻卷餅
|蛋白質、蔬菜纖維、碳水化合物
|-
|點心
|藍梅黑豆pancake
|碳水化合物、蔬菜纖維
|補腎
|午餐
|親子丼雜菜配紫淮山飯
|蛋白質、碳水化合物
|健脾
|飲料
|雙菊水
|-
|清熱
DAY 5：
|餐點
|營養素
|食補作用
|早餐
|雞扒粒西蘭花忌廉通粉
|碳水化合物、蛋白質、蔬菜纖維
|健脾
|點心
|新鮮水果
|蔬菜纖維
|-
|午餐
|紫菜蝦皮豬肉配黑豆飯
|蛋白質、碳水化合物、蔬菜纖維
|補腎
|飲料
|綠茶米奶
|蛋白質、微量元素
|舒肝、和胃
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內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。
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責任編輯：張沛