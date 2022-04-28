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【環球局勢】陳茂波：環球政經局勢大變　如何才能行穩致遠值得深思

政治 16:35 2022/04/28

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波表示，近年環球政經局勢大變，地緣政治關係緊張、保護主義抬頭、科技的發展與競爭，加上兩年多疫情的影響，對全球經濟、貿易、金融活動以至產業鏈的配置都帶來深遠影響。在這個大環境下，國家和香港應該如何應對，社會和經濟發展才能行穩致遠，是值得繼續深思和探索的課題。

陳茂波今在第六屆香港恒生大學「商業新聞獎」頒獎典禮錄影致辭。他指，香港作為國家的金融、航運和貿易中心，市場和產業能夠持續蓬勃及充滿活力的發展，商業新聞是不可或缺的積極力量。不論是發現新變化、新機遇，抑或是關注弱點或預警風險，具質素的商業新聞，推動着經濟和市場朝着更活潑、健康的方向發展。
 
陳茂波續指，數字化經濟和廣泛的網絡應用產生了大量不同範疇的數據，令大家從數據中找到重要資訊及發現未來趨勢的工作更困難。形容這是挑戰，更是機遇，認為商業新聞報道，也要借助數字化發展，幫助大家能更全面掌握發展的路徑、變化和機遇，以及管理好風險，為企業以至個人在決策時提供更多參考。

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責任編輯：林曉君

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