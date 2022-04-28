【奢華品牌】HERMES小牛皮具5月新貨上架　$460入手今季人氣美容產品

▲ HERMES推出全新小牛皮具及美容產品。

作為超級品牌的HERMES，所有產品都成了大家追捧的項目，臨近5月，品牌又有不少新貨上架，除了全新的小型皮具外，就連科技產品手電電話充電器都一一為大家提供，無論是時裝精或手機用家都逃不過「愛馬仕」的精心部署。

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HAC A DOS TOGO小牛皮手袋

▲ HAC A DOS TOGO小牛皮手袋 。（$64,500/圖片品牌提供）

HAC A DOS TOGO小牛皮手袋設計上可說是一袋兩用的典範，既可以調校的肩帶作掛肩使用，同時又可以變作斜揹用途，設計和名字上延續HERMES首個手袋Haut a Courroies的傳統，因此，在這個小袋上可以看到原作出現的拋光金屬鉸件和旋轉鎖釦。

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VOLT'H MINI SWIFT小牛皮充電器

▲ VOLT'H MINI SWIFT小牛皮充電器。（$3,960 - $4,840/圖片品牌提供）

手機充電器是大家日常生活的必需品，沒甚麼不大了，售價更是豐儉由人，但當冠上HERMES的名字和動用上品牌的皮革後，身價自然升價千倍，圖中的VOLT'H MINI SWIFT小牛皮充電器正是當中的表表者，有多種真皮顏色可供選擇，當中自然少不了最吸引的「HERMES橙」。

HERMESISTIBLE 滋養潤唇油

▲ HERMESISTIBLE 滋養潤唇油。（各$460/圖片品牌提供）

HERMES的美容產品剛剛又加推新作，推出6款含有珍貴檀香木高濃度精華（高達8%）的HERMESISTIBLE 滋養潤唇油，當中的味道包括人心果米色調、苦橙珊瑚調、火龍果玫瑰調、酸櫻桃紅色調和岩高蘭紫色調。每支含97%天然成分，可滋養雙唇，有滋潤功效的複合成分可為雙唇持久保濕

Eau des Merveilles香髮噴霧

▲ Eau des Merveilles香髮噴霧。（$540/圖片品牌提供）

女士們除了噴香水外，大家又會否知道HERMES亦推出了一款專為頭髮而設的香髮噴霧？這一支Eau des Merveilles香髮噴霧內含94% 天然成分，噴霧內含特定的活性成分，除了有著木質和琥珀芬芳外，同時能保護髮質和髮絲的柔軟度。

SWIFT小牛皮BARENIA手袋

▲ SWIFT小牛皮BARENIA手袋。（$31,400/圖片品牌提供）

另一款顏色繽紛的小皮手袋屬全新設計，設計師選用了鮮明色彩來營造對比，袋身以斜向口袋和皮革拉鏈出現，一袋更加可以多用，包括變昶手提包、腰包、掛肩袋和斜揹袋等，屬多功能式的設計。

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記者：何偉雄