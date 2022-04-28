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【食物安全】墨西哥和加拿大部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 16:40 2022/04/28

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(資料圖片)

食物安全中心今日（24日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指墨西哥科阿韋拉州爆發高致病性H7N3禽流感，以及加拿大食物檢驗局通報，指加拿大紐賓士域省Albert縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心指，香港目前與墨西哥只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港去年並無從墨西哥進口禽肉。此外，本港去年從加拿大進口約一千零二十公噸冰鮮和冷藏禽肉。已就事件聯絡墨西哥和加拿大當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：余思嵐

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