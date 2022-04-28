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【屍體發現】50歲女倒斃尖沙咀酒店房間　社署指死者為內地臨時合約照顧員

社會 20:50 2022/04/28

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40歲女倒斃尖沙咀酒店房間，消息指死者是內地援港照顧員。

尖沙咀有酒店發現屍體，當場證實不治。

事發在柯士甸站龍堡國際酒店，警方今日（28日）下午1時24分接報，指一名50歲女子在房間內暈倒，救護員到場時，證實女子當場死亡。警方稱正調查原因及身份，列作屍體發現案處理。

現場消息稱，女事主來自內地廣西省，是本港第5波疫情爆發初期，由社署聘請的內地護理員，主要到暫託中心、社區隔離設施、檢疫中心或院舍工作，照顧院舍院友。

社會福利署就事件回應，指已聘用約760名內地臨時合約照顧員，在各暫託中心工作，負責照顧中心內症狀輕微或沒有病徵的確診長者。而死者是其中一名由社署從內地聘用的臨時合約照顧員，於今年3月來港接受訓練後，一直在暫託中心工作。

社署對事件感到十分難過，已聯絡死者的家人，就死者的後事提供適切協助。因警方仍在調查事件，社署沒有資料補充。

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記者：余思嵐、曾秋文

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