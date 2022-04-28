【變種病毒】港錄第2宗BA.5變種病毒個案　涉40歲由南非抵港男子

▲ 本港錄得第2宗Omicron BA.5個案。 （資料圖片）

本港今（28日）新增413宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港錄得第2宗變種病毒BA.5個案，涉及一名40歲由南非抵港男子。

張竹君說，該名男子乘坐卡塔爾航空QR818航班，於4月23日從南非經多哈抵港，沒有同行人士。他到港後病毒檢測呈陽性，被送往隔離酒店，已接種兩劑疫苗，一直沒有病徵。該男子乘搭的航班另有數人確診，但病毒量不足以進行基因檢測。

張竹君說，根據世衞的資料，變種病毒BA.4及BA.5的傳播力，比現時流行的BA.2稍高，但染疫後臨床情況沒有太大分別。本港於4月14日錄得首宗BA.5變種病毒個案，涉及一名由南非抵港的24歲男子，他當時有發燒，現已離開隔離酒店。

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記者：黃悅晴