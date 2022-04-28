【MIRROR演唱會】特選客戶預購MIRROR演唱會門票　 鏡粉前夫出動：申請完先話要特選

▲ MIRROR演唱會門票，明天開始網上預售。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤超人氣男團MIRROR，將於7月25至31日以及8月2至4日舉行十場紅館演唱會。

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▲ 日前MIRROR為演唱會舉行記招。

作為優先預售的合作夥伴Citibank於今日公布於明天（4月29日）優先預訂演唱會門票的詳情！

▲ 明早開始，鏡粉可透過信用咭搶飛。

需成為特選客戶

MIRROR演唱會門票向來一票難求，除了加入5月成立的官方歌迷會、成為Mox Bank客户可優先購買門票外，根據「Citi Hong Kong」Facebook專頁所指：「此優惠只適用於香港電訊旗下會員計劃及數碼業務 The Club 之特選客戶，並於4月28日或之前成功獲批核 Citi The Club信用卡。」

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特選客戶可於明天（4月29日）早上10時至晚上11時59分登入指定網站，以先到先得形式預訂門票。而每位合資格客戶只可限購4張門票，相信一眾鏡粉、前夫也「有排煩」了！

鏡粉投訴

早前曾有人聲稱The Club特選客戶需消費滿36萬，才可優先訂購兩張演唱會門票，而銀行官方公佈並未有提及相關條件。鏡粉們就於公布消息的帖文下留言：「強烈要求推後優先訂飛日期做一星期後，比我有足夠時間申請張卡！！」、「申請完先話要特選」、「比想像中快, 頭先朝早10點幾先申請而家已經批左」、「而家citi點解決？我打咗半日電話都唔通…」。

MIRROR預告驚喜

MIRROR早前於演唱會記招過後接受TOPick訪問，當時一眾成員起哄指Jeremy要騷肌，Jeremy說：「已經馬上去做gym。」身後的Edan笑稱Jeremy要操蘋果肌。

Lokman預告想做一些團體的項目，除了過往的團歌外，也希望12個人在舞台上做一些挑戰性較高、需要練習的項目，讓大家更意想不到。

AK說：「盡量選擇挑戰性較高、難度較低的項目。」他又請Jeremy先操肌，Jeremy回應：「操肌很簡單，危險程度沒有那麼高。」AK狙撃：「總之我高空飛行的話，你就半裸，我話之你半裸邊Part。」他們又笑稱不會表演「彈額頭」，但不排除Lokman會於台上說國語，AK又提議Lokman以普通話Rap。