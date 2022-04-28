【曾江猝死】衞生署證實曾江有接收物資　張竹君解釋事件經過與家人不同

▲ 衞生署證實曾江有接收物資，張竹君解釋事件經過與家人不同。

本港新冠肺炎疫情為連續十多日維持3位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（28日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

被問到有長者在檢疫酒店離世，張竹君指返港人士若有特別需要，例如身體或者精神健康問題、自我照顧能力低，可以申請照顧者入住檢疫酒店陪同。當局會不時檢討可以加強的地方。

至於曾江倒斃於檢疫酒店內，前妻鄧拱璧接受傳媒訪問時引述女兒稱，曾江前一晚因身體不適，曾向女兒表示需要送藥（詳情即看【下一頁】）。張竹君指，據閉路電視紀錄星期二曾江家人在8時許送一包物資到酒店，未到9時酒店就將物資送上酒店房間。張竹君稱，當局委託承辦商人員在檢疫期第三日，抽樣為檢疫人士做核酸檢測，惟曾江未有應門，衞生署要求酒店跟進，揭發事件。

不過，曾江前妻鄧拱璧接受傳媒稱，昨日早上曾江女兒曾慕雪致電曾江時，已無人接聽，於是要求酒店拍門，惟拍門15分鐘後亦無人應門。鄧拱璧稱，當時女兒要求酒店開門，但酒店卻表示需先詢問衞生署。直至曾慕雪徵得衞生署同意，由衞生署通知酒店開門，才發現曾江已沒有氣息，當即報警。

張竹君強調，檢疫酒店可按常理處理隔離人士要求，酒店毋需事先問官方。張竹君稱是因承辦商人員拍門，因曾江未有應門，要求酒店跟進而揭發事件；與曾慕雪要求酒店開門，但酒店卻表示需先詢問衞生署，由衞生署同意通知酒店開門版本，有所出入。

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記者：李榮忠