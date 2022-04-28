【物盡其用】聖雅各推二手物品配對應用程式　低收入人士可獲免費送貨服務

▲ 市民May在GOODS-CO獲得平板電腦。（聖雅各福群會提供）

聖雅各福群會調查發現，約6成基層市民願意接受或曾有接收二手物品的經驗，接受最多的物品依次為衣物，其次為家電，惟基層市民最需要的分別是家電及電子器材。聖雅各福群推出GOODS-CO一站式二手物品配對應用程式，讓市民可分享或接收可用的二手物品如家具、防疫用品及玩具等，程式並會按用戶需求排列物品分類的次序，同時也會為基層提供免費物流及工作機會等。

聖雅各福群會在今年1月至4月託政策研究機構訪問2000名基層人士及81間社福機構，發現60.9%基層市民願意接受二手物品，曾經接收二手物品的亦有58.7%，而過去一年基層市民接受最多的物品依次為衣服（21.9%）、家電（16.1%）、家具（11.2%），惟近3成受訪者指最需要的物品實際是家電，其次為電子器材，佔13.9%，需要衣物的只有9.8%。

調查也發現，有6成社福機構有配對二手物品的經驗，其中9成表示儲存地方不足令接受物品有困難，表示欠缺運輸的也有62.6%，而平均由接收物品到完成配對需時5.5日。

聖雅各福群會獲滙豐銀行慈善基金支持，推出GOODS-CO全港一站式二手物品配對應用程式，市民可以透過應用程式送出及徵求需要的物品，包括家具、電器、電子產品、電子產品、日常醫療護理用品、防疫用品及玩具等，鼓勵市民「先徵後買」。

程式中送出物品的頁面，也會按基層用戶的需求排列物品分類，讓用戶可迅速瀏覽目前最迫切的所需物品，程式同時設有原區優先配對功能，助節省運輸成本及縮短交收和配對時間。GOODS-CO亦會為收入低於香港入息中位數75%的市民，提供免費送貨服務，市民需提供3個月的入息證明。

▲ GOODS-CO應用程式。（聖雅各福群會提供）

程式首階段主要為基層市民配對有需要物品，而第二階段會在6至7月開放予所有人，同時亦會為低收入人士提供培訓，讓相關人士可以負責物品運送及交收等工作幫補生計，目標可有200人受惠；GOODS-CO也設家居改善計劃，可為經社工轉介的住戶提供維修工程資助。

家庭主婦May分享，其一家四口目前居住於劏房，靠丈夫的收入養家，丈夫任職點心師傅疫情下被迫停工數月，致收入大減，而兩個兒子亦因疫情要在家上網課，家中只有一部平板電腦及一部手提電話可用，電話螢幕小音量也不足，兒子經常投訴英文課時無法聽清老師的讀音，後來其透過GOODS-CO平台成功接收多一部平板電腦，憶述兒子很開心終於擁有屬於自己的電腦，上課也可更有效學習。

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記者：黃小冰