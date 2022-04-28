【第五波疫情】理大推算本港疫情或有反彈   未來90日料增約30萬宗個案  

▲ 理大研發團隊、LSCM聯合研究「2019冠狀病毒病疫情預測研究」最新研究結果及分區全民強制檢測建議。( 陳靜儀攝)

第五波疫情回復平穩，社交距離措施逐漸放寬。理大研究團隊透過模型分析，認為現時有必要維持適度社交距離措施，以免疫情反彈，同時建議可限度恢復通關，讓本港經濟復甦。團隊又建議本港在8日內完成「分區全民強檢」，料可減低30%個案。

物流及供應鏈多元技術研發中心與理大聯合研究，利用本港第五波疫情的感染數字及康復情況等數據，以傳染病動力學(SEIR)模型分析及研究病毒傳播情況，分析不同社交距離措施放寬的程度及影響。理大土地測量及地理資訊學系系主任陳武推算，若按現時適度放寬社交距離措施的情況，包括恢復面授課堂、食肆維持4人一檯等，預計疫情有機會出現反彈，但每日感染數字不會超過1萬宗，而未來90天將新增約30萬宗累計個案，認為整體情況仍然可控。

反之若全面放寛，模型預計5月中的每日感染數字有機會將突破 35 萬宗，故陳武認為平衡疫情及經濟復甦下，本港有必要維持一定程度的社交距離措施。研究亦發現，開放不同入境策略下感染風險大致相若，建議現階段可恢復通關，但仍維持出入境前後的檢測規定等。

理大深圳技術創新研究院(福田)院長史文中，則透過「加權核密度模型」，參考確診病例曾到訪的地點、社交距離指數、病毒即時有效繁殖率、每日人口流動、污水檢測陽性區域等多項數據，研究分區進行全民一次性檢測的可行性，可按風險由高低，分8日分區進行。結果顯示九龍中、新界西屬「重災區」，相關區域會優先檢測，確保資源運用效率。

史文中以目前本港每天完成 20 萬檢測能力計算，倡採用5合1採樣方法，每天檢測 100 萬人，預料民檢測可於8日內完成。被問到何時是最佳時機進行全民強檢，史文中稱應是疫情最低點時進行，要交由相關政府部門判斷。

另外，陳武認為如本港累積感染人數已超過400萬人，預計本港再爆發第六波情的機會不大。

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記者：蘇文軒