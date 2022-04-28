【特首選舉】李家超政綱明出爐　地區及基層代表獲邀出席簡介會

▲ 特首候選人李家超。（資料圖片）

特首候選人李家超明早（29日）11點，在會展中心舊翼舉行政綱簡介會，港九新界的地區及基層代表獲邀出席，亦會邀請傳媒到場旁聽，會後設傳媒答問。政綱亦會在網上同步發放。

李家超今日在社交平台撰文談青年、安老。他表示，十分重視青年政策，認為應創造更佳的條件，幫助他們全面把握發展機會，立足香港，胸懷國家，面向國際，讓青年人大展身手。

「目前收到的建議多不勝數，包括制訂政策扶助青年向上流動、推出更多幫助基層青年就業和進修的支援措施、加快興建青年宿舍等等。」

他又稱，不少市民關心安老議題，提出覓地增建安老院舍、培訓更多人員、改善護理員工待遇、加強監察院舍服務質素及收費標準等。同時也提出，新一屆政府應善用香港綠化帶和大灣區廣闊的土地資源，為港人建設更多更好的安老設施。

李家超認為，要盡快堵塞漏洞、補足短板，提升整體安老服務質素，增設服務設施，應該確保長者老有所依，可以安享晚年。

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責任編輯：林曉君