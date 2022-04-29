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【超市大搜查】5款不含類雌激素安全止汗劑　醫生解構正確用法認識致敏成分

11:39 2022/04/29

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熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

5款不含類雌激素安全止汗劑。

炎熱天氣持續，出門在外大汗淋漓，又是止汗香體產品出動時機。生物科技公司「水中銀」就曾進行測試，在本港17款止汗香體劑中發現9個樣本如長期使用，可致皮膚敏感痕癢及出紅疹，而其中有兩款樣本更含超標類雌激素。TOPick整合了5款通過測試的安全止汗劑名單，由皮膚科醫生分享正確使用時機，認清產品標籤。

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「水中銀」檢測共牽涉11個品牌的17款樣本，發現9個止汗香體劑樣本不合格，其中8個樣本慢性毒物（類雌激素）測試結果不合格，當中6個樣本的毒性水平高，2個樣本更發現超標類雌激素，其含量較世界衛生組織的安全指標高出3倍以上。

點擊睇其中5款通過測試的安全止汗劑：

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水中銀首席執行官杜偉樑曾表示，長期使用含超標類雌激素的產品有機會誘發患癌症（乳腺癌、睪丸癌，前列腺癌）的風險，特別對女性影響較大。

他指出，類雌激素可於母乳、乳房組織、臍帶血甚至胎盤被發現，並經胎兒的腦部、呼吸系統、腸道，皮膚等吸入，令胎兒發育畸形甚至於日後出現兒童性早熟、癡肥等健康問題，建議消費者應盡量避開這類產品。

認識止汗劑標籤

止汗劑的標籤上主要成分包括︰氯化鋁（Aluminum Chloride）、氯氫氧化鋁（Aluminium Chlorohydrate）或鋯（Zirconium），氯氫氧化鋁的濃度愈高，制汗效果愈好，不過卻容易殘留於肌膚上，並阻塞汗管，所以濃度一般宜在20%至30%之間。

皮膚科專科醫生許紹基曾作出提醒，在選購止汗香體產品時，應先檢查背面的成分標籤，盡量避免含有「防腐劑BHT」，「酒精Alcohol / 乙醇Ethanol」（都是指酒精）等字眼的過敏成分，建議消費者先扭開瓶蓋聞一聞，因為加入酒精成分的產品一般也較刺鼻，亦應先在手臂內側或手背上試用，待30分鐘後沒有出現過敏反應才繼續使用。

以下是可致皮膚敏感的止汗劑酒精及香料成分：

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許紹基稱，不少人出門或做運動前會使用止汗劑，但這個做法恐怕不能止汗，他解釋，因為止汗劑需要時間起作用，一般在使用後6至8個小時，才能發揮功效。

他指出，睡前使用止汗劑是最佳時機，因為一般人每日睡6至8小時，睡醒後便上學或上班，到時止汗劑剛剛好可以發揮功效。他亦建議，使用者每日不宜使用過多止汗劑，每日最多兩次；而連續一段長時間使用，長遠來說可改善流汗問題，慢慢會發現沒有以前流量多。

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責任編輯：羅嘉欣

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