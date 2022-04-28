【DSE2022】通識考生無溫政治題　網上祭祀及博物館科技試題藏「暗比」易中伏

▲ 中學文憑試（DSE）通識科今日（28日）開考。（梁偉榮攝）

中學文憑試（DSE）通識科今日（28日）開考，明年將會是末屆通識文憑試，有考生早料到今年不會出現「政治題」，完全沒有溫習有關課題，亦有考生認為非政治題會較易作答。試題涉及疫情、東奧及網上祭祀等大熱議題，考生感難度相若，但選答題藏有「暗比」要求，「易跌入陷阱」，有人更想中途轉題目。有教師指議題貼身、題型常見，難度相若，部分考生未能完成料與疫下少操卷有關。

今年是通識科被公民與社會發展科逐步取代的最後第2屆考試，政治題連續第2年絕迹。石硤尾考生盧同學形容今年「唔係特別難或特別易」，對於無「政治題」亦不感意外，「本黃色書（今日香港單元）都唔洗溫㗎啦，佢依家點會出政治題呀。」

李同學則說，政治題算是較難處理，「無咁複雜，唔需要考慮政治問題，代入某某角色去睇政策，因為我又唔係政府官員，好難全面、多角度去講一件事。」她亦料不到必答題最後沒有出現代中國單元，「老師有tip三孩政策，雖然預咗唔出，但溫書嗰陣都唔知，所以都照溫咗先。」此外，她指第1題涉及青少年做義工較難，「疫情下學生好少去做義工，其餘兩樣（疫情下在家工作及東奧）都係呢幾年發生嘅嘢，比較清楚、有親身經歷。」而卷一整體較多試題要求按資料總括現象、特徵，比往年少出數據分析題，「如果有出起碼有3至4分，穩陣啲」。

至於卷二，李同學選答第2題博物館科技，惟題目問及「最有效方法」，「要諗個比較對象出嚟，好容易跌入陷阱」，她則列舉以文字講解或導遊，與科技呈現文物作比較。

盧同學則說，本身在「個人成長」單元「貼題」出人氣組合Mirror，講追星對個人正、負面影響，未料最終並無出現，結果他選擇第1題，回答網上祭祀的好處，「香港人忙於工作，唔得閒去祭祀，網上可以便利港人。疫情令好多人去唔到實體墓地，可以減少風險。」

黃同學亦指卷二第1題難理解，1b問及考生多大程度同意「在現代社會實踐中國傳統習俗時，環保因素應獲優先考慮」，他說睇題目「睇到好迷」，「框死咗對『香港社會』的影響，無咁多角度」，「一開始覺得好有信心，寫到一半覺得有啲迷惘，諗係咪應該繼續寫落去，要唔要換過題。」

對於明年將會是末屆通識科文憑試，何同學說，「讀咗好多年，突然轉新科目，可能會好唔適應，對佢哋（師弟妹）唔公平。」盧同學則說，「聽師弟講新嘅公社科第一課都係講基本法，通識係好嘅，有6個單元幾適合我哋，好廣泛。」他又形容考完主科未有感到特別開心，「有啲失落，過咗3年好似咩活動都無，突然間考文憑試，無喺中學製造回憶，好多活動都取消咗，見到大家準備畢業，有啲遺憾。」

廠商會中學通識科主任馮凱玲表示，今年試卷題型恆常出現，她指教師亦不會避忌有關政治內容，「法治、政制始終是課程一部分，所有教學都有涉獵，無特別強調學生洗唔洗溫。」至於未來會否出題「無人會知」，「我哋會繼續教今日香港，法治政制部分，唔會避忌。」而今次試題另涉今日香港單元中的生活素質及身份認同等內容，「我覺得已考核到呢個單元嘅重要項目，所以唔會詫異。」

同校另一通識科主任張素貞表示，今年現代中國單元在必答題完全無出現，但今年無獨立題目，只在選答題故宮博物館題目涉獵，惟她未感詫異，指通識科有6大單元，並非全部都一定會在必答題出現。此外，而選答題過往亦經常都奢出現牽涉中國的題目。

張認為整體試卷難度與往年相若，必答題有2題「立場題」，比去年多1題；選答題首兩題分題b，提問用語均提示考生要作暗比，要求第3題的一般比較題為高，故考生需特別留意，但都不是新問法。馮則指，觀察到有三分一考生未及完成必答題，相信與學生疫情下少操卷有關。

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記者：馮琪雅