【黃Viu韓劇】不老男神李準基《Again My Life》逆天改命　3位鋤奸「基女郎」各有來頭

▲ 打戲開正李準基戲路，有運動底子的他年喜歡玩巴西柔。(黃Viu提供)

現正於 Viu 煲劇台熱播的《Again My Life》，由不老男神李準基主演。新劇不但帶挈李準基人氣再度急升，就連星級韓迷嘟姐（鄭裕玲）也抵擋不了他的魅力，除了自認「基迷」、大讚 Oppa 睇得又打得，還呼籲觀眾必睇劇集精采打戲，保證無冷場。

▲ 嘟姐劇透每集都有 Oppa 的打戲，尤其着西裝打甚有台型。(黃Viu提供)

必睇唯美打戲

對李準基心心眼的嘟姐，不單激讚男神相貌標致「靚到不得了」，又直言「我幾鍾意呢啲樣......」她也讚劇集節奏明快：「我鍾意呢套戲係因為佢（節奏）好爽、唔會拖......」

此劇講述李準基飾演的熱血檢察官金熙宇，在調查腐敗政治人物時死於非命，後來獲得重生機會的他竟回到高中時期，從此踏上第二次的人生旅途逆天改命、並決心懲治絕對惡勢力的故事。

▲ 李準基年過40，演20出頭的大學生仍綽綽有餘。(黃Viu提供)

說到打，其實是開正李準基戲路，他根本有運動底子，而且訓練有素，擁有緊實的胸肌和腹肌，更是跆拳道黑帶三段。近年亦開始醉心於巴西柔術，把精力全放在其上，最後成功晉級拿到藍帶。可見，不老的秘訣除了要控制飲食外，運動也是不可或缺的一部分。

除了打戲引起熱議外，今次有 3 位女主角也是話題之一。劇中協助男主角金熙宇懲治惡勢力的 3 位「基女郎」：金智恩、車珠英和金栽經同樣巾幗不讓鬚眉，位位有來頭。

「基女郎」的魅力

先說女一金智恩，去年以新人演員之姿，擔演韓國百億諜戰動作大劇《黑色太陽》而嶄露頭角，也因為完美演繹擁有多重面貌的女主角而獲得觀眾青睞，還一舉奪得「MBC演技大賞」女子新人獎，名氣大漲。

劇中她飾演大韓民國頂尖精英金熙雅，為了阻止朝家族而來的腥風血雨，決定與金熙宇聯手打擊罪惡。

▲ 不少網友表示在金智恩她身上看到很多女藝人的影子，直指她撞樣柳真和雪炫等女神。(IG圖片)

▲ 和南宮珉合演《黑色太陽》時表演已受好評，今次再得李準基加持，望人氣再升。(黃Viu提供)

而現年 31 歲的車珠英就是最自 2016 年起參與劇集演出，可惜並未引起觀眾關注。直至去年有韓國網民在討論區貼出她的近照、大讚她外貌出眾，堪稱「申世京和韓素希的綜合體」，才引發網民廣泛討論。

再因去年在懸疑劇集《Chimera》出演女二而鋒芒初露，是次她在新劇飾演政治界巨頭趙泰燮的秘書、也是給予金熙宇第二次人生機會的陰間使者韓智賢，戲份吃重。

▲ 車珠英經常擔任美粧模特兒，也被少女時代、BLACKPINK 的御用化粧師激讚天生自帶濾鏡，號稱「最強神顏」。(IG圖片)

第三位女主角則是以「二代女團」Rainbow 出身的金栽經，她畢業於同德女子大學服裝設計系，精於繪畫素描、平面設計，平日又會設計首飾和狗隻用品、自製護膚品、為新人歌手設計 Logo，更試過由零開始親手製作皮革梳化，絕對是才貌雙全。

▲ 金栽經外型亮眼，在社交媒體甚高人氣。 (IG圖片)

去年在《惡魔法官》的亮眼表現令她人氣急升，也因此成為廣告商的新寵兒；人稱「韓版綾瀨遙」的她，更因為一身魔鬼身材而數度斬獲內衣代言，成為網上熱話。今次於劇中飾演金韓美的她，將會以記者身份提供情報，成為金熙宇的最大助力。(逢周五、六晚上 10:10pm 於黃Viu煲劇平台播出。)

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