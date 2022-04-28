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【MIRROR成員】Stanley新劇《野人老師》首做男一　邱士縉與鄭丹瑞合演父子：有好嘅對手

娛樂 17:56 2022/04/28

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Stanley宣布新劇首次做男主角。

男團MIRROR連環報喜，繼日前推出本年度首支團歌《Innerspace》、7月底舉行10場紅館騷；還有將成立官方後援會，絕對是驚喜連連。

正所謂「好嘢唔好俾佢停」，成員Stanley（邱士縉）昨日（27日）在社交平台宣布首做男主角，正在拍攝新劇《野人老師》，更表示忍口忍得好辛苦。他留言：

終於可以講啦，呢排早出晚歸的原因！人生第一套男主角。知道嗰一刻當然好開心啦，但我發覺原來有好多人知道我做男主角比我更開心。仲要有旦哥（鄭丹瑞）做我爸爸，有好嘅對手，有心嘅劇組，希望到時大家會喜歡。

Stanley還附送多張劇照，見他與鄭丹瑞劇中造型同樣戴上眼鏡，驟眼看很有父子feel。

貼文一出即獲一班「TeamStanley」俾Like兼留言撐場，當然不少得獲隊友Edan（呂爵安）、Jeremy（李駿傑）支持，分別留言「Lets gooooooo」及「fighting」為他打氣。

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多套劇集參演

Stanley憑住幽默風趣、鬼馬搞笑個性，近年人氣急升。去年在ViuTV劇集《大叔的愛》演出備受讚賞，與簡慕華的一段情被封「最冇違和感姊弟戀」。

早前播畢的《IT狗》，以及還未播出的《i.SWIM》、《季前賽》，他亦有份參演出，曝光率極高，可見他備受公司力捧。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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