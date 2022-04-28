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【爆竊提堂】涉爆竊迷你倉兼販毒　男女提堂押後6月再訊 

社會 17:57 2022/04/28

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男女涉販毒及爆竊，今於觀塘裁判法院提堂。資料圖片

警方早前拘捕2名男女，指他們涉及10宗迷你倉爆竊案，涉及70萬元財物。兩人另涉於酒店販運危險藥物，被控企圖入屋犯法及販毒等共4罪。案件今（28日）於觀塘裁判法院提堂，裁判官應控方申請，將案件押後至6月23日，男被告還押候訊，女被告則准以現金2萬元等條件保釋。

被告黎仲偉(45歲，裝修工人)及許玉華（49歲，無業），同被控2項危險藥物的販運及1項管有適合於及擬用作吸服危險藥物的管筒。

控罪指，他們於2022年4月26日，在九龍彌敦道恆豐酒店某室及油麻地華豐大廈15樓某室非法販運危險藥物。及於同日於恆豐酒店某室管有適合於及擬用作吸服危險藥物，即1個冰壺連管筒的裝置。

黎另被控1項企圖入屋犯法罪，控罪指，黎於同日在企圖作為侵入者進入觀塘建德豐工業大樓1樓A座旺旺多用途移動迷你倉，意圖在該處偷竊。

兩被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，黎未有作保釋申請。裁判官押後案件至6月23日再訊，並批准許以現金2萬元保釋，不得離港及重回案發現場等，黎則還押候訊。

警方早前於簡報會表示，疑犯涉及10宗迷你倉爆竊案，損失財物共涉70萬元。

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記者：梁錦麟

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