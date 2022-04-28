【母親節2022】美心西餅x官燕棧推椰皇燕窩蛋糕　港式甜品造型蛋糕+附送頂級印尼官燕

▲ 美心西餅與官燕棧首度攜手合作推出椰皇燕窩蛋糕。（圖片由美心提供）

燕窩向來都是女性的補品恩物，本地品牌美心西餅與官燕棧首度合作，攜手推出椰皇燉燕窩為靈感的蛋糕——椰皇燕窩蛋糕。以印尼頭期官燕製作「Our Sweet Memories蛋糕甜品系列」的蛋糕，包括美心椰皇官燕蛋糕、粒粒芒椰爽蛋糕、美心mochi香芒斑蘭蛋糕，及兩款甜品：楊枝甘露布甸撻、港式奶茶王蛋糕。

椰皇燕窩蛋糕

▲ 美心椰皇官燕蛋糕。（圖片由美心提供）

美心西餅與官燕棧首度聯乘的美心椰皇官燕蛋糕，會附上官燕棧研發之「豐•頭期官燕(45克)」，官燕棧指燕窩嚴選產自印尼、一年只有一造的頭期官燕，品質為頂級，雜質少。美心椰皇官燕蛋糕的外型模仿港式糖水—椰皇燉燕窩，大家可以把官燕搖勻、倒滿蛋糕表面，伴以椰奶慕絲及冰糖啫喱享用，入口清甜又滋潤。夾層還有桂花啫喱、梨肉、白朱古力脆脆。

尺寸：6吋, 約1.4磅

售價：$268/個

美心西餅App會員專享：$227.8

推出日期：2022年4月21日

粒粒芒椰爽蛋糕

▲ 粒粒芒椰爽蛋糕。（圖片由美心提供）

粒粒芒椰爽蛋糕的造型，則是仿甜品芒果冰，芒果慕絲球猶如芒果甜品上的雪糕球，，蛋糕口味以芒果甜品為主：粒粒芒椰爽，採用時令芒果，夾層配以椰奶慕絲、芒果軟心醬、椰汁水晶珠蘆薈奶凍等。

尺寸：6吋, 約1.6磅

售價：$248/個

美心西餅App會員專享: $210.8

推出日期：2022年4月28日

美心mochi香芒斑蘭蛋糕

▲ 美心mochi香芒斑蘭蛋糕。（圖片由美心提供）

芒果與斑蘭味忌廉，再配上軟糯煙韌的糯米糍，造就了美心mochi香芒斑蘭蛋糕。以台灣白玉糯米糍及斑蘭味忌廉唧花、鬆軟斑蘭蛋糕及夾層的芒果醬、芒果雲呢拿籽忌廉而成，為本地傳統芒果糯米糍甜品添上南洋風情。

尺寸：6吋, 約1.2磅

售價：$248/個

美心西餅App會員專享: $210.8

推出日期：2022年4月28日

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同場加映全新港式茶樓經典甜品楊枝甘露布甸撻，以芒果布甸造型呈現，夾層有楊枝甘露布甸，金柚肉與水晶珠，備有淡奶，大家可隨心添加淡奶份量。另外，迷你港式奶茶王蛋糕的造型為外賣凍奶茶，當中選用金牌奶茶製作出奶茶慕絲及奶凍，再配以鬆軟紅茶海綿蛋糕，還原港式奶茶風味。

楊枝甘露布甸撻售價：$22/件，推出日期：2022年4月28日。

港式奶茶王蛋糕售價：$24/件，推出日期：2022年5月1日。

除此之外，美心西餅亦有母親節禮遇：

凡購買任何原價$118或以上的原個蛋糕，加$198換購「官燕棧特盛頭期金絲官燕禮盒裝」（建議零售價: $388）

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