  • 28°C
香港時間 : 2022428日 (週四) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雨中傳愛】暖男極速下車送傘予淋雨輪椅男女　善心舉動影片被瘋傳獲激讚

親子 18:57 2022/04/28

分享：

分享：

熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

曖男的善心舉動獲激讚。

落雨最怕沒有傘，但如果還要用輪椅推著病人，顧不了自己也顧不了病人，而且病患淋雨還可能會加重病情。

最新影片推介:

美國華盛頓近日就有一名暖心司機在停紅燈的途中，看見路旁有對男女推住輪椅等車，但3人都沒有遮在手，所以淋著雨站在路旁，暖男即時下車拿著傘跑向對方，遞過傘後，暖男為免阻礙交通，很快就返回車上。

曖男下車送傘給路旁的輪椅男女。

好人好事的善心舉動全程被後面的車輛的行車紀錄儀拍下，這段「雨中傳愛」的影片，被後面車輛的司機放上Youtube，影片引起網友熱烈討論，他們都大讚暖男這種不求回報的的給予協助很有愛。

將傘交到對方手中。

網友留言說：「這樣小小的善心舉動，會永久地記在心底。」「這麼善良的人不多見了。」「他肯定是個心思細膩的人，能注意到路邊需要幫助的人，這應該不是他第一次對陌生人伸出援手了。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

相關文章

【好人好事】荃灣女子捐血後不適街上暈倒　獲4名途人接力幫忙欲尋人致謝
12:10 2022/04/25
【好人好事】荃灣女子捐血後不適街上暈倒　獲4名途人接力幫忙欲尋人致謝
【好人好事】好鄰居停裝修兩星期讓DSE考生溫書　網民讚有愛：諗起童年時屋邨互助精神
11:04 2022/04/26
【好人好事】好鄰居停裝修兩星期讓DSE考生溫書　網民讚有愛：諗起童年時屋邨互助精神
【好人好事】車主感激遇上熱心暖男幫入咪標　留下紙條：替你入了15分鍾
今日 17:23
【好人好事】車主感激遇上熱心暖男幫入咪標　留下紙條：替你入了15分鍾

你可能感興趣

【好人好事】荃灣女子捐血後不適街上暈倒　獲4名途人接力幫忙欲尋人致謝
12:10 2022/04/25
【好人好事】荃灣女子捐血後不適街上暈倒　獲4名途人接力幫忙欲尋人致謝
【好人好事】好鄰居停裝修兩星期讓DSE考生溫書　網民讚有愛：諗起童年時屋邨互助精神
11:04 2022/04/26
【好人好事】好鄰居停裝修兩星期讓DSE考生溫書　網民讚有愛：諗起童年時屋邨互助精神
【好人好事】車主感激遇上熱心暖男幫入咪標　留下紙條：替你入了15分鍾
今日 17:23
【好人好事】車主感激遇上熱心暖男幫入咪標　留下紙條：替你入了15分鍾
家庭教育 正能量 網絡熱話 美國

最高瀏覽

【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
16:19 2022/04/27
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
【移民現實】高職港爸賣樓移民英國不似預期　無奈轉基層工因子女一句話回流香港
今日 10:37
【移民現實】高職港爸賣樓移民英國不似預期　無奈轉基層工因子女一句話回流香港
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活
15:50 2022/04/27
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活