【雨中傳愛】暖男極速下車送傘予淋雨輪椅男女　善心舉動影片被瘋傳獲激讚

▲ 曖男的善心舉動獲激讚。

落雨最怕沒有傘，但如果還要用輪椅推著病人，顧不了自己也顧不了病人，而且病患淋雨還可能會加重病情。

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美國華盛頓近日就有一名暖心司機在停紅燈的途中，看見路旁有對男女推住輪椅等車，但3人都沒有遮在手，所以淋著雨站在路旁，暖男即時下車拿著傘跑向對方，遞過傘後，暖男為免阻礙交通，很快就返回車上。

▲ 曖男下車送傘給路旁的輪椅男女。

好人好事的善心舉動全程被後面的車輛的行車紀錄儀拍下，這段「雨中傳愛」的影片，被後面車輛的司機放上Youtube，影片引起網友熱烈討論，他們都大讚暖男這種不求回報的的給予協助很有愛。

▲ 將傘交到對方手中。

網友留言說：「這樣小小的善心舉動，會永久地記在心底。」「這麼善良的人不多見了。」「他肯定是個心思細膩的人，能注意到路邊需要幫助的人，這應該不是他第一次對陌生人伸出援手了。」

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