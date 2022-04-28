【打擊罪行】涉網上鼓吹他人襲擊官員及播毒 　2名男子被捕

▲ 警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組戴子斌總督察。(警方fb圖片)

警方今日（28日）表示，拘捕2名男子，涉嫌煽惑他人有意圖造成身體嚴重傷害罪，檢取3部手提電話、1部電腦及1部流動裝置。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組戴子斌總督察指，在2019年年中，有激進分子在不同互聯網平台公開發布具煽動性言論，目的宣揚暴力及仇恨，破壞社會安寧，在第五波疫情嚴峻時候，有人妄顧公德、不負責在網上鼓吹他人傳播病毒，近日亦發現部分言論意圖襲擊政府官員。警方經過調查及情報分析後，鎖定2名本地男子，涉嫌在社交平台煽惑暴力言論，意圖襲擊政府官員，同時鼓吹其他人散播病毒。

網罪科在昨天分別在馬鞍山、南丫島，拘捕2名男子，年齡是32歲及61歲，分別報稱從事殯儀工作的禮儀師及退休者，涉嫌煽惑他人有意圖造成身體嚴重傷害，當中61歲男子涉嫌煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》罪。

他又稱，煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》最高可被判罰款1萬元及監禁6個月，而意圖造成身體嚴重傷害最高可被判終身監禁，呼籲市民不要以身試法。強調尊重言論自由，惟亦要尊重法例，過去曾有人被鼓吹後付諸實行，造成公共安全風險，不會姑息有關行為。

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記者：余思嵐