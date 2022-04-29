【靚太安樂窩】8大家電使用期限大公開　專家教睇電器老化跡象+正確用法

▲ 電器設有使用期限，大家要小心留意其老化跡象，定期更換。

家電是都市人生活不可或缺的用品，然而電器的價錢比一般日用品貴，因此大家都會十分在意家電耗電量，更會小心保養電器，務求電器壽命得以延長。不過電器使用年限你又知道嗎? TOPick找來裝修佬講解電器老化跡象及分享家電安全使用年限。

最新影片推介

不同電器的壽命

▲ 家居電器是一種消耗品，有使用期限。(圖片獲裝修佬授權轉發。)

即使小心使用，家電在使用一定時間後，電子底板、零件等都會自然老化。以下為家電的正常壽命：

大型家居電器 一般壽命 雪櫃 6-15年 冷氣 8-10年 煤氣爐 10-15年 電熱水爐 10年 洗衣機 8年 電磁爐 1萬小時左右 電視 7-10年 電腦 6年

電器老化跡象

電器使用到某一個時數，狀態便會下滑，可能會出現「失靈」情況，當電器已經進入機能開始下降的老化情況，雖然仍能使用，但能源消耗及效果已經不能成正比，其實應該考慮更換。以下是一些電器老化的跡象：

洗衣機

▲ 洗衣機使用期限為8年。(圖片來源:istock)

長久使用可能會忽視了它的使用期限，加上它會使用水運作，長期潮濕其實會加速它的損耗。而它的老化跡象是開始出現滲水問題、噪音震動過大引致洗衣機過度搖晃（如不當使用洗衣機，機內的避震器可縮細壽命到5年以下）、衣服洗不乾淨、膠圈不能密封洗衣機等等。

冷氣機

▲ 冷氣使用期限為8-10年。(圖片來源:istock)

使用冷氣機長期出現過大噪音，製冷力下降，也出現霉味，在清洗後仍未有改善，代表冷氣機有機會已開始老化。

另外，除了室內部份，室外機也要注意，室外機因一直暴露於室外，損耗程度比室內部份大，老化後散熱力減弱，耗電量反而會上升。

雪櫃

▲ 雪櫃使用期限為6-15年。(圖片來源:istock)

一件24小時運作的電器，壓縮機長期開開停停地運作數年，機能下降也實屬正常。如它出現製冷效果比以前弱、出現很大的驅動壓縮機的聲音，就可能代表電櫃的壓縮器開始老化。製冷力效果下降，雪櫃內的溫度不能保持，壓縮器就會再加強力度運作以調節溫度，長期持續運作更會加大耗電。

熱水爐

▲ 電熱水爐使用期限為10年。(圖片來源:istock)

老化後的危險性可說是家居電器中數一數二，無論是煤氣爐還是電熱水爐也會有爆炸風險，因此當發現有老化跡象時必須找師傅檢查。熱水爐隨著內膽積藏水喉水裡的污物雜質，便會慢慢機能減退，老化通常會出現保溫力差，漏水、出現與往常運作時不一樣的聲音等。

使用電器正確觀念

大家在選購電器時，可能會想電器可以有多長久用多長久才是最好，才是划算。電器若只是間中失靈而不太影響使用，只需要簡單修理便好。其實現今電器使用多過五年以上，如出現問題通常保養期已過，維修費可能已是電器原本價錢的一半或至更多。

然而根據上面的說法，無論多小心使用，電器的壽命實在是有限，維修後其實也不等於能超出電器本身的壽命期限。另一方面，電器日新月異，新款電器正在不斷提升效能、慳電程度及功能，反而舊電器在老化的情況下運作會加大家居耗電量，正所謂「小數怕長計」，其實更換新電器未嘗不是另一種慳錢方法。

以上內容及圖片獲裝修佬授權轉發。

裝修佬網頁/裝修佬Facebook

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧