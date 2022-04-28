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【快速測試】污水呈陽性當局派逾15萬快測包　涉東涌映灣園、藍天海岸等多個屋苑

社會 17:43 2022/04/28

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離島民政事務處和黃大仙民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約152,000套快速測試套裝。（政府新聞處）

因應離島區及黃大仙採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（28日）表示，離島民政事務處和黃大仙民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約152,000套快速測試套裝。

離島民政事務處透過物業管理公司，向映灣園、藍天海岸及海堤灣畔的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，黃大仙民政事務處透過物業管理公司，向天宏苑、天馬苑及翠竹花園的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津

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