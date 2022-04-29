【生命奇蹟】17歲少女藥物中毒昏迷被判腦死　父母無私捐器官救回女兒一命

▲ 湖北一名17歲少女因藥物中毒昏迷被判腦死，父母決定捐出女兒全數器官，此舉竟救回女兒一命。

未到最後一刻都不能放棄生命！內地湖北一名17歲少女因服藥過量中毒昏迷，心跳驟停失去意識，被醫生判斷腦死，悲痛欲絕的家人決定把女兒全部器官捐贈，以另一方式去延續女兒的生命。沒料到這善舉竟救回女兒一命，全靠一名器官捐贈協調員看到一線生機……

據內地《極目新聞》報道，湖北赤壁17歲少女小雨（化名）於4月4日上午，因服下一整樽藥物而陷入昏迷，媽媽將她緊急送院搶救。當時小雨全身抽搐、出現癲癇狀態，其後她更無法自行呼吸、心跳驟停，醫生指她的腦部沒有復甦跡象，初步判斷為腦死亡。

父母眼看救治無望，也難以承受治療費用，悲痛欲絕的父母表示，願意捐出女兒全部器官去幫助有需要的人，以另一方式延續女兒的生命。

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器官捐贈協調員認為有機救回

負責器官捐贈的協調員戢春蘭接到醫院電話後，立刻趕抵小雨身處的醫院，戢春蘭得知小雨是因服食大劑量藥品後中毒昏迷，繼而引發呼吸及心跳驟停，她馬上聯繫擅長危重症救治的武漢大學人民醫院重症醫學II科主任余追。

余追憑經驗判斷小雨仍有機會救回，她年僅17歲，心跳驟停又發生在院內急診科，馬上再為小雨進行心肺復甦。余追估計，清除血中的殘留藥物應該能幫助患者甦醒，與戢春蘭商量後決定，把小雨轉到武漢大學人民醫院搶救，希望為小雨博得最後一線生機。

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盡力拯救患者是第一位

醫護團隊採取雙重血漿置換和血液灌流方法，清除小雨血中的殘留藥物，昏迷2天的小雨真的奇蹟甦醒。目前她已毋須再靠呼吸機維生，並在父母陪伴下康復出院。父母感謝一眾醫護人員，特別是戢春蘭。

如果不是因為簽署了器官捐獻協議書，我的女兒可能已經不在這個世界了，很感謝這段時間碰到的所有人，尤其是器官捐獻協調員戢春蘭，是她讓女兒撿回了一條命，恩情如同再生父母。

戢春蘭則表示，雖然家屬簽署了器官捐獻協議書，但她作為器官捐贈協調員，盡最大努力拯救患者，才是在她和家屬面前的第一位。

我們不會為了救治生命，而放棄任何一個生命。哪怕有萬分之一的希望，也要盡百分之百的努力！

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責任編輯︰王明芳