【暫緩追租】立法會通過禁受疫情影響商戶追租3個月　陳茂波：司法覆核放馬過來

▲ 陳茂波。（林宇翔攝）

立法會今日在不記名方式下，三讀通過在財政預算案提出的暫緩追租，禁止業主在條例生效期內的3個月，向受疫情影響租戶追討租金。

財政司司長陳茂波表示，疫情令不少行業元氣大傷，商戶需要一段時間才可恢復資金，雖然社交距離措施上周放寬，但仍有需要推行暫緩追租，避免商戶因欠租而結業。

他又解釋，當初擬定禁追租期為3個月並可延長3個月，但社會及業主認為過長，更強調暫緩追租經得起法律考驗，倘有人要提出司法覆核，便放馬過來。

地產及建造業界議員龍漢標表示，原則上反對以立法手段干預私人合約，認為會打擊香港國際金融中心商譽。他又指，政府原意是為中小企提供協助，並非所有租戶，質疑草案太過廣泛，令沒有受到影響的企業亦能得到補助。

金融界議員陳振英希望，今次只是一次性措施，認為銀行一直配合政府措施，不理解為何要立法禁止。

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記者：陳宛彤