  • 28°C
香港時間 : 2022428日 (週四) 19:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暫緩追租】立法會通過禁受疫情影響商戶追租3個月　陳茂波：司法覆核放馬過來

政治 17:55 2022/04/28

分享：

分享：

熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

陳茂波。（林宇翔攝）

立法會今日在不記名方式下，三讀通過在財政預算案提出的暫緩追租，禁止業主在條例生效期內的3個月，向受疫情影響租戶追討租金。

財政司司長陳茂波表示，疫情令不少行業元氣大傷，商戶需要一段時間才可恢復資金，雖然社交距離措施上周放寬，但仍有需要推行暫緩追租，避免商戶因欠租而結業。 

他又解釋，當初擬定禁追租期為3個月並可延長3個月，但社會及業主認為過長，更強調暫緩追租經得起法律考驗，倘有人要提出司法覆核，便放馬過來。

地產及建造業界議員龍漢標表示，原則上反對以立法手段干預私人合約，認為會打擊香港國際金融中心商譽。他又指，政府原意是為中小企提供協助，並非所有租戶，質疑草案太過廣泛，令沒有受到影響的企業亦能得到補助。

金融界議員陳振英希望，今次只是一次性措施，認為銀行一直配合政府措施，不理解為何要立法禁止。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳宛彤

相關文章

【暫緩追租】立法會首、二讀暫緩追租條例草案　陳茂波：已作5項修訂平衡租戶和受影響業主
14:45 2022/03/23
【暫緩追租】立法會首、二讀暫緩追租條例草案　陳茂波：已作5項修訂平衡租戶和受影響業主
【暫緩追租】趙式浩：租戶「保護期」後無力交租風險由小業主承擔　倡政府直接向小租戶提供租金援助或貸款
18:25 2022/03/23
【暫緩追租】趙式浩：租戶「保護期」後無力交租風險由小業主承擔　倡政府直接向小租戶提供租金援助或貸款
【暫緩追租】政府冀法案本月27日交上立法會通過　財政司：一旦延遲業主財政風險更大
17:04 2022/04/01
【暫緩追租】政府冀法案本月27日交上立法會通過　財政司：一旦延遲業主財政風險更大

你可能感興趣

【暫緩追租】立法會首、二讀暫緩追租條例草案　陳茂波：已作5項修訂平衡租戶和受影響業主
14:45 2022/03/23
【暫緩追租】立法會首、二讀暫緩追租條例草案　陳茂波：已作5項修訂平衡租戶和受影響業主
【暫緩追租】趙式浩：租戶「保護期」後無力交租風險由小業主承擔　倡政府直接向小租戶提供租金援助或貸款
18:25 2022/03/23
【暫緩追租】趙式浩：租戶「保護期」後無力交租風險由小業主承擔　倡政府直接向小租戶提供租金援助或貸款
【暫緩追租】政府冀法案本月27日交上立法會通過　財政司：一旦延遲業主財政風險更大
17:04 2022/04/01
【暫緩追租】政府冀法案本月27日交上立法會通過　財政司：一旦延遲業主財政風險更大
疫情 陳茂波 財政預算案 立法會 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
16:19 2022/04/27
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
【移民現實】高職港爸賣樓移民英國不似預期　無奈轉基層工因子女一句話回流香港
今日 10:37
【移民現實】高職港爸賣樓移民英國不似預期　無奈轉基層工因子女一句話回流香港
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活
15:50 2022/04/27
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活