【食腦喪B】朱智賢難忘為狗狗接生剪臍帶留血路　自責睇戲令愛犬捱痛︰寧願痛是自己

▲ 《食腦喪B》中的大A姐朱智賢自認是狗癡，非常愛錫親自湊大的狗狗Donut。

無綫藝人朱智賢（Ashley）一向自認狗癡，小時候因爸爸抱回家的一隻小洛威拿就開展了其養狗生涯，連去新西蘭留學時也難止心癮，要收養隻松鼠狗相伴。視狗狗如親生仔女看待的Ashley，去年就不幸經歷兩愛犬於一個月內相繼離世之痛。憶起與狗狗往事時她更哭成淚人，甚至帶幾分內疚自責，不諱言牠們的離去對自己的打擊的確很大，需要時間沉澱一下。

▲ Donut是朱智賢親自湊大的狗狗，對牠寵愛有加，兩年前特意帶牠去影樓留倩影。

參選2012年港姐競選出道的朱智賢，是圈內數一數二的愛狗之人，最高峰期試過同時養4隻狗。「一生人養的第一隻狗是隻洛威拿，是爸爸在我三、四歲時抱回來逗我和哥哥的。當時狗BB仍細細隻，好得意，隨後牠長大了變得比我還高大，就不太敢碰牠了。」

在洛威拿威威離世後，家人接着又養了兩隻松鼠狗Billy及毛毛，但因為Ashley年紀還小，對這3隻狗仔的印象也很模糊，直至史納莎SaSa及松鼠狗Donut的來臨，她才意識到自己對狗狗原來早已情根深種。

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留學期間收養狗仔

「在養SaSa的途中我去了新西蘭讀書，而Donut就是我在當地朋友裏收養回來的，本身只是打算去探狗仔，怎料甫見到Donut就覺得牠很可愛，我對松鼠狗又有情意結，索性帶牠回家養。」

她笑言，Donut可算是第一隻靠她自己一手一腳湊大的狗狗，所以與牠最老友，對牠亦是最偏心。

以前與家人同住，好多時狗狗是由家人照顧。但在新西蘭時沒有人幫我，經歷了第一次餵食、執便便等，花的心機時間及責任完全不同，故我對牠的愛也特別多。

約5個月後，Ashley畢業準備回港，她亦毫不猶豫決定帶Donut同行。「牠與一般松鼠狗不同，身形較迷你及肥嘟嘟，手腳又很短，特別可愛，所以很多朋友都叫我留低Donut給她們照顧，但最終我都決定買機票運牠回來。」

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但10多年前寵物移民仍未盛行，手續非常棘手，她惟有委託當地Agent代辦及在港的爸爸去漁護署辦文件，幸而最後能成功將Donut帶回港。

「整個機程我也坐唔安、食唔落，因牠上機前12小時不准進食，怕牠餓壞之餘，又擔心牠搭飛機時會受驚。後來接牠時看到牠坐在籠裏，神情呆滯，要大喊幾聲才有反應，真的嚇壞我了。」

然而，這次帶Donut回港的決定，也促成了一段美好「狗」姻緣。

親自為狗接生剪臍帶

Ashley從沒想過，起初對大家不瞅不睬的Donut和SaSa，竟會發展成情侶，更不知不覺懷有身孕，給予她一段有史以來最難忘的「接生」經歷。

有夜凌晨媽媽突然說聽到聲音，我連忙去看SaSa，發現牠正咬着狗BB胎盤不停搖來搖去。當下我手足無措，又害怕牠會誤傷BB，立即拿鉸剪幫BB剪臍帶。還記得臍帶仍連在BB身上，但牠們不停向前爬，留下一條條『血路』，那一幕的確恐怖。

「新手父母」Donut和SaSa順利產下兩男兩女共4胎，但可惜家中位置有限，Ashley要忍痛將其中兩胎送人。

我花了很長時間去找適合的人選，因我的要求很高，試過有準主人未準備好狗床或狗籠等東西，在臨送給他前的一刻我拒絕了。」後來雖找到戶好人家，但在交收後，她頓即在街上喊到如豬頭般，難忍不捨之情。

但在30多年的養狗生涯中，對Ashley來說，最痛一幕應該是SaSa離世。去年有晚她正和朋友睇戲，恰巧戲院收不到電話，完場後才收到媽媽說SaSa病危的通知，就立即趕回家。

我記得在車上抱着SaSa時，牠不斷慘叫，我就瘋狂地哭，牠每叫一聲，我也心如刀割，覺得無能為力，幫不到牠，寧願痛的是自己。

已達17歲高齡的Sasa患有腦病，近年更聽不到、看不到、行不到直綫，每日亦只會自轉，她不忍愛犬再受苦，就忍痛讓牠接受安樂死。

「我經歷過毛毛患病，當時我堅拒給牠打針，最後牠離世時只瘦剩一棚骨。我很後悔，為何要牠受苦？其實許多時是自己不捨才不忍寵物離開，是很自私。那次經歷後我就跟自己說，以後不會再讓任何一隻狗捱痛苦。」

陪愛犬走最後一程

雖然有些人會選擇不親眼看着毛孩離開，但Ashley就堅持陪SaSa走最後一段路。「換個角度你是病人，都會想最親的人在身邊。當時我捉實牠的手，看着牠慢慢沒意識，好像睡覺般安詳離去，那畫面至今仍在我腦海裏揮之不去。」

怎料在SaSa離世後17日，她養的另一隻狗Charlie，即是SaSa及Donut的兒子，亦因病突然離世，對Ashley絕對是雙重打擊。

那刻我非常崩潰，完全接受不到。我自問這幾年的確疏忽了牠，將全副心機都放在照顧患病的Donut及年老的SaSa上，令我很內疚及自責。如果我沒疏忽牠，牠可能不會僅11歲就離開，我一直耿耿於懷未放開。

一個月經歷兩隻愛犬先後離世，現時家中只剩下「爸爸」Donut及另一「兒子」細細，牠們稍為有些頭暈身㷫，也讓Ashley變得精神緊張。

「15歲的Donut有心臟衰竭，試過一激動就會暈低，醫生亦提醒牠隨時會一暈不醒。我每逢幻想到牠離開就很難過，經常控制自己別這樣想，但很難做到。因為你太愛錫牠，就不想失去，所以長期處於緊張狀態，半夜會扎醒很多次，甚至會走去看看牠仍有否呼吸，非常影響自己的精神、情緒。」

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飽歷喪狗之痛寧暫養

然而，毛孩的生老病死，是每位主人也必須經歷，Ashley不諱言，現在會更珍惜與愛犬相處的時光。

狗狗絕對是我生命的一部分，雖然我未曾生兒育女，但我會當牠是我的仔女。牠們有病時，我寧願捱苦捱痛的是自己，最緊要是牠們開心，以牠們行先。養狗的好處是，牠好像在培育我成為媽媽的感覺，改變了自己的性格，讓我學識怎樣做個更有責任及細心的人。

不過，她亦跟自己說，如果將來Donut跟細細離開後，她決定不再養狗，可能會改為暫養。

「我相信每個主人都很愛錫自己的狗狗，但我承認自己是數一數二愛到瘋狂的，牠們的離世對我的打擊真的很大，大到我不想再承受多次了。」

她亦建議大家要有心理準備，養小動物是會有特定洗費，但最重要是需有愛心、責任感及耐性，要肯定自己有時間陪伴狗狗，才決定這畢生的承諾。

記者︰黃依情