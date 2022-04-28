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【兌換日圓】市民一口氣換走300萬日圓　找換店：下午已經無得換　

社會 18:27 2022/04/28

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每百日圓兌港元跌穿6算。（梁偉榮攝）

疫下港人「禁飛」多時，每百日圓兌港元跌穿6算，創20年低位，相信燃起不少港人旅行的慾望。記者走訪多間找奐店，雖然未見人龍，但有找換店稱店內「300萬日圓」已被一名市民「全數換走」，下午已沒有日圓可兌換。不過也有市民指由於外遊亦有檢疫令，暫時未有考慮兌換日圓，不排除日圓「繼續跌」。

日圓兌港元正式跌穿6算，相信仍受疫情影響，即使日圓兌港元下跌，多間找換店外亦未見人龍。記者到訪尖沙咀重慶大廈一帶的找換店了解市況，只有零星市民找換外幣。其中泰安集團外幣找換匯率公司職員向記者表示，店內日圓已全數賣出，其中一個客人更兌換了300萬日圓，以該店0.063的兌換率計數，該名客人共花約18.9萬港幣。

 

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記者再到另外五間找換店了解情況，兌換氣氛不算太熾熱，大部分找換店直至傍晚時分仍可兌換日圓，亦有職員料現時受旅行檢疫限制，形容「客人未太急需要換錢」。

日本向來是港人旅行熱點，市民李小姐指，自己也喜歡去日本旅行，但由於疫情持續暫時未能到日本旅遊，就算從投資角度看，日圓似乎沒有升值潛力，故不會兌換日圓作投資或外遊用途。她表示由於親屬在外國，投資或兌換外幣方面會首選英鎊。

另一市民張女士表示，即使日圓跌穿6算亦無意兌換，因為暫時未能外遊，形容「兌換後亦無處可用」，又直言外遊花費不高，相信會等待旅行免檢疫時再兌換，預料日圓「未必升很多」。亦有市民李小姐指，料日圓仍有機會下跌，認為現時兌換是「太早」，可以再觀望一段時間。

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記者：陳麗娜

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