【供港物資】陸路口岸昨進行2,538次快速核酸檢測　發現12宗涉跨境貨車司機初陽個案

▲ 陸路口岸昨進行2,538次快速核酸檢測，發現12宗涉跨境貨車司機初陽個案。（資料圖片）

運輸署今日（28日）表示，在各陸路口岸發現12宗初步陽性檢測個案。

署方指，昨日共進行了2,538次快速核酸檢測，當中發現12宗初步陽性檢測個案，已將個案通知衞生署以作跟進。會密切監察情況，與內地當局緊密合作，推動和落實各項有利保障供港物資穩定的措施，以期達到陸路、水路和鐵路三線互補，提升運力和效率，積極優化跨境物資的流通。

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記者：黃穎津