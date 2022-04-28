【侮辱國旗】因酒醉即興焚國旗　兩漢認侮辱國旗求情向祖國致歉

▲ 警方於案發現場撿回被損毀國旗。資料圖片

兩名男子涉於去年國慶日於橫頭磡焚燒及扯下約20支國旗，同被控1項侮辱國旗罪。兩人今（28日）於觀塘裁判法院承認控罪，代表律師求情指被告因受酒精影響而即興犯案，首被告撰寫求情信表示對祖國（Mother Country) 致歉。裁判官押後至5月12日判刑，先索取背景報告，兩被告還押候判。

兩名被告盧景揚（50歲，報稱無業）及盧蔚浚（33歲，裝修工人），今承認1項侮辱國旗罪。控罪指，他們於2021年10月1日，在九龍橫頭磡橫頭磡邨宏安樓外富美街公開及故意以焚燒或玷污的方式侮辱20支國旗。

代表律師求情時指，兩人均在酒精影響下犯案，現已深感後悔。代表律師呈上首被告的求情信，當中提及首被告對祖國（Mother Country) 及有關組織致歉。代表律師又指，首被告並未有參與社會運動，是次為即興犯案。

案情指，九龍東潮人聯會於2021年9月30日，於富美街兩側行人路欄杆上插上20支中國國旗。橫頭磡邨的保安員於10月1日清晨時分，發現有國旗被燒。警方到場調查，發現共17支五星旗被焚毀。

有行車紀錄儀拍攝片段顯示，兩名被告於當日清晨近6時現身富美街，兩人交談後，首被告開始逐一燃燒國旗，並在火種熄滅後再度燃燒，最後用力將國旗扯下及扔到地上。次被告則先燃燒國旗後再扯下，並扔在地上。兩人其後被捕，次被告警誡下稱，在該處喝酒時，看到有人燒毀國旗，他遂找對方交談，他再以打火機焚燒國旗。

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記者：梁錦麟