【母親節2022】四季酒店母親節住宿每晚2,900起　設計康乃馨花束親子活動＋母親節下午茶

▲ 四季酒店母親節推出一系列住宿、美食及活動。（圖片由酒店提供）

這個母親節，香港四季酒店準備了一系列慶祝節目，包括母親節住宿體驗、於米芝蓮三星龍景軒和Caprice品嘗美食、於The Lounge和Gallery享受主題下午茶、於網上商店訂購外賣美食在家享用，以及在水療中心體驗面部護理及身體裹敷，讓大家與母親一同體驗母親節。

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母親節住宿套餐

於2022年4月29至5月9日期間，可以和母親一同入住四季酒店全新裝修的客房。入住期間，可於房間享用雙人下午茶，再參與由酒店設計的一系列親子活動，包括繪畫母親節卡、設計康乃馨花束、參加心形摺紙虛擬工作坊等。此外，酒店亦特別準備了法國嬌蘭御庭蘭花美肌禮品及手部護理服務送給媽媽。

母親節住宿套餐包括：

一晚全新裝修客房住宿

每日雙人早餐

於客房內享用母親節雙人下午茶

每間客房每次住宿可獲贈法國嬌蘭御庭蘭花美肌禮品及手部護理服務（總值港幣1,604）

於2022年5月6、7和9日入住：可於宴會廳參與免費親子活動，包括繪畫母親節卡和設計康乃馨花束。

於2022年5月6至9日入住：可參與免費虛擬親子活動，包括心形摺紙工作坊、尋寶遊戲、以不同語言說「媽媽，我愛你」和母親節主題床邊故事。

於2022年5月8日入住：可於酒店的攝影區免費拍攝家庭照。

母親節住宿套餐價格由港幣2,900起。價格需另加一服務費。

米芝蓮美食

▲ （圖片由酒店提供）

這個母親節，大家可以和媽媽一起於四季酒店內的米芝蓮三星餐廳品嘗美食：

於2022年5月8日，米芝蓮三星粵菜餐廳龍景軒將推出母親節午餐和晚餐，成人和小孩分別有專屬的餐單，照顧到不同年齡客人的口味需要，餐單上的招牌菜包括炸釀鮮蟹蓋和龍帶玉梨香。享用母親節午餐的客人將獲贈康乃馨，以及法國嬌蘭御庭蘭花美肌禮品一份和手部護理服務一次。享用母親節晚餐的客人則可會獲贈瑜茶舍茶品禮盒，當中包括四款經典中式茶葉。

母親節餐單於2022年5月8日上午11時30分至下午3時、晚上6時至10時供應。

午餐價格為成人港幣950一位、小童港幣600一位。

晚餐價格為成人港幣1,480一位、小童港幣680一位。

於節日期間，米芝蓮三星法國餐廳Caprice為客人帶來Menu Signature和Menu Connaisseur，前者涵蓋大廚Guillaume Galliot招牌菜式，後者則展示大廚利用時令食材創作的美食，當中選用的食材包括現時當造的白蘆筍。於2022年5月8日，享用午餐和晚餐的客人，每枱都可獲贈法國嬌蘭御庭蘭花美肌禮品一份和手部護理服務一次。

Caprice的營業時間為下午12時至2時、下午6時至10時。

The Lounge母親節下午茶

於2022年5月1至8日，The Lounge將推出母親節下午茶，三層架上放上不同美食，當中包括玫瑰紅絲絨蛋糕、栗子雲呢拿蛋糕、黑加侖子法式蛋白杏仁餅和鴨肝撻伴紅桑子白桃啫喱等。於2022年5月1、7和8日，客人也可在現場烹調櫃檯享用即製窩夫配雜莓、陳皮法式焦糖燉蛋和士多啤梨新地。

The Lounge母親節下午茶於2022年5月3至7日下午2時30分至6時，以及於5月1、2和8日下午3時至6時供應。

於2022年5月3至6日，價格為港幣658兩位。

於2022年5月2日，價格為港幣698兩位。

於2022年5月1、7和8日，下午茶設有現場烹調櫃檯，價格為港幣498一位。價格需另加一服務費。

Gallery下午茶享用即製法式薄餅

於2022年5月1、7和8日，Gallery的母親節下午茶將供應即席烹調的法式薄餅配雲呢拿雪糕，其他美食包括慢煮八爪魚沙律和桂花鬆餅配自家製青檸葉芒果醬，最後還有來自Omotesando Koffee的醇香咖啡或一壺由瑜茶舍帶來、以稀有茶種沖泡的茶。

Gallery母親節下午茶由2022年5月1、7和8日下午3時至6時供應，每位港幣448。價格需另加一服務費。

網上商店外賣晚餐和心形蛋糕

▲ （圖片由酒店提供）

打算在家慶祝的話，香港四季酒店網上商店亦有外賣美食，母親節四人晚餐（港幣3,280）提供中西口味的前菜、湯品、主菜和甜品，菜式設計配合成人和小孩的口味。喜歡甜點的話，可以選擇心形20年陳皮紅豆慕絲拿破崙（一磅港幣630、兩磅港幣1,260），或Rococo花束和紅絲絨蛋糕（港幣1,188一套）。

其他母親節美食包括：

心形栗子及雲呢拿蛋糕 —港幣580元（1磅）、港幣1,160元（2 磅）

心形士多啤梨忌廉蛋糕 —港幣480元（1磅）、港幣960元（2 磅）

玫瑰雜莓忌廉聖安娜蛋糕 —港幣960元（2磅）、港幣1,440元（3磅）

心形朱古力禮盒 — 港幣298元大盒（9粒）、港幣498元小盒（15粒）

花束及半磅四季紅絲絨蛋糕 — 港幣1,188元（一套）

花束及母親節下午茶 — 港幣1,388元（二人份）

訂購及查詢請按此。

四季酒店水療

▲ （圖片由酒店提供）

四季酒店水療中心亦有推出由高級水療總監Tania Bardhan度身打造的煥活面部護理及玫瑰高效保濕身體裹敷療程，呵護母親的肌膚，讓她們好好享受一番。

這個身體和臉部保濕療程用上酒店水療中心的三重玫瑰花油，加上杏仁和荷荷巴油，為皮膚帶來滋潤，此兩小時的療程還包括頭部按摩、腳部護理、水療品茶和水療禮品。

煥活面部護理及玫瑰高效保濕身體裹敷療程即日起於網上商店有售，每位港幣3,850。價格需另加一服務費。

訂購及查詢請按此。

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責任編緝：蕭雅文