【財政預算案】立法會續審議撥款條例草案　議員促政府改善抗疫工作

▲ 體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛。（林宇翔攝）

立法會今日繼續審議《2022年撥款條例草案》，多名議員要求政府改善抗疫工作和支援措施，亦有議員關注疫情後的安老及勞工福利等問題。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛建議，政府未來不應一刀切關閉表列處所，強調業界希望能夠正常營業。選委會界別議員吳傑莊則指，當局上周推出康復者二維碼時出現混亂，質疑政府利用科技抗擊疫情方法嚴重落後。

西九新動力議員楊永杰則批評，新一輪保就業計劃來得太遲，當局要求65歲或以上持有強積金戶口人士，才可以受惠保就業計劃，對此感到很遺憾。他強調，大部分僱主並無為他們開設強積金戶口，現行做法變相減低僱主聘請長者的意欲，甚至在面臨經濟危機時優先解僱他們。

新民黨主席、議員葉劉淑儀亦批評，政府針對各類安老服務的資助撥款，只有140億元，資助院舍亦只有120間，建議撥出更多土地及資助予安老院舍。她又認為，大部分60至64歲人士仍有工作，質疑政府投放60多億元擴展2元乘車優惠，與公共交通補貼計劃有重叠。

選委會界別議員馬逢國表示，安老院舍資助宿位目前只有約3萬個，但需求有4.8萬個，形容有約2.6萬多名長者正無了期等待。他指出，第5波疫情的死亡患者當中，逾半為安老院長者，促請政府對居家安老提供有力支援。

議員已就《2022年撥款條例草案》完成發言，官員將會在下周三的大會上回應，之後便會進行表決。

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記者：胡偉明