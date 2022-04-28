【虛假文書】外傭篡改終止僱傭合約通知書終止合約原因　被判監禁4個月

▲ 外傭篡改終止僱傭合約通知書終止合約原因，被判監禁4個月。（資料圖片）

一名外籍家庭傭工被控一項製造虛假文書、一項使用虛假文書副本及一項向入境處職員作出虛假申述的罪名，於今日（28日）在沙田裁判法院被判監禁四個月。

27歲的菲律賓籍被告於本年3月向入境處申請外籍家庭傭工簽證，並於申請中遞交一份有關前合約的終止僱傭合約通知書副本。入境處職員翻查紀錄發現早於同年1月已收到該通知書之正本，但發現兩份文件中前僱主的終止合約原因有所不同，遂懷疑通知書曾被篡改，因而對被告展開調查。

調查期間，被告於警誡下承認篡改通知書上前僱主的終止合約原因，並向入境處作出虛假申述，以使其申請可獲得批准，繼續留港工作。調查人員亦於被告住所內搜獲曾被篡改的通知書正本。

被告因涉嫌製造虛假文書、使用虛假文書副本及向入境處職員作出虛假申述而被起訴。被告於較早前承認所有控罪，並於今日在沙田裁判法院判刑，3項控罪各被判監禁4個月，同期執行。

入境處發言人表示，根據現行法例，任何人士如製造，使用或管有虛假文書或虛假文書的副本，均屬違法，一經定罪，最高刑罰為入獄14年。另外，任何人士向入境處職員作出虛假申述亦屬違法，違例者會被檢控，一經定罪，最高罰款為港幣15萬元及入獄14年。

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記者：黃穎津