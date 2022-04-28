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【金宵大廈2】陳山聰坦言兩年零外快　讚囝囝上鏡或父子檔合作

娛樂 17:39 2022/04/28

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陳山聰接拍廣告。

陳山聰今日以代言人身份拍攝廣告，他表示兒子快2歲，自己年紀都不細，加上熱愛跑步，尤其跑馬拉松那幾年未有好好保養，令關節和膝頭日漸勞損，甚至影響右邊膊頭，笑言下雨前夕總是會關節痛。

幸而有健康品牌曾讓他試用產品後覺得不錯，加上《金宵大廈2》熱播，品牌索性邀請他做代言人，大家一拍即合。

說到為期兩年合約酬金，山聰笑說：「搵幾多都唔關我事，所有都益了我屋企個肥仔陳霆軒（囝囝），入了他的慈善基金。我好感恩，因為已經有差唔多兩年時間，完全沒有外快收入！各行各業這兩年都好辛苦，對大家影響好大，希望全世界早日回復正常，大家安居樂業，身體健康。」

希望父子一齊拍廣告。

至於會否希望父子檔拍廣告，山聰笑謂要睇囝囝Jaco肯不肯，或者找胡定欣和Jaco合作，又讚囝囝成長得很快，現在出街會自動自覺戴口罩，對鏡頭亦很敏感，笑言日前帶Jaco去公園玩，見附近人不多，一說要幫他影相，Jaco就自己除口罩擺甫士，比他更識搶鏡。談到《金2》已進入結局篇，山聰呼籲大家要留意結局，稱有意想不到的彩蛋。

最新影片：張明偉訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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