【情緒管理】逾百小朋友自製樂器大合奏　幼兒教育專家︰遊戲助子女舒緩情緒

▲ 幼兒教育界專家江麗明指出，自由遊戲有助小朋友的身心發展及五感發展。（相片由有關機構提供）

從遊戲中學習對小朋友的好處多。早前荃灣青年商會（JCI Tsuen Wan）舉行了一個音樂遊戲活動，過百個小朋友透過運用自製的樂器， 一齊在網上參與大合奏，從中學習踢走負面情緒。

荃灣青年商會「兒童遊戲權利您有Say 」旗艦工作計劃早前舉行首個網上活動——「童心音樂大合奏」，邀請了國際音樂治療中心帶領過百小朋友，透過音樂趕走疫情帶來的負面情緒，小朋友透過運用自製樂器，如DIY小結他、DIY手搖鼓及DIY沙錘等，跟隨導師指引下，一起在網上參與大合奏。

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根據國際音樂治療中心的導師分享，透過輪流玩音樂遊戲可以培養耐性，而且可讓小朋友享受自由遊戲，發掘不同方法表達自己。

商會亦邀請了幼兒教育界專家、香港親子教具網及「心計劃」創辦人江麗明分享遊戲對小朋友發展的好處，江麗明指出，自由遊戲有助小朋友的身心發展、五感發展，為小朋友的成長打好基礎。

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雖然在疫情期間，小朋友減少外出玩樂，江麗明也鼓勵家長多花時應多花時間陪伴小朋友，一起在家創作遊戲，並透過遊戲關心子女的感受。同時可透過玩樂的過程，調息子女的情緒，又可以訓練他們在社交上的情緒管理，例如讓他們覺得有輸有贏，以減低好勝心及培養體育精神等。

荃灣青年商會「兒童遊戲權利您有Say 」旗艦計劃另有一系列活動，包括「STEM潛能啟發工作坊」及「兒童遊戲權利與達達貓一起遊戲之——桌上遊戲填色及繪畫比賽」，有興趣的家長和小朋友可以報名參加，詳情請到活動的facebook專頁參閱。

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責任編輯︰林綺玲