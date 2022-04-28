【航班熔斷】加拿大航空昨抵港航班有3人確診　衞生署禁加航由溫哥華抵港7天

▲ 衞生署禁止加拿大航空營運的客機，在4月29日至5月5日期間，從溫哥華着陸香港。（資料圖片）

本港今日（28日）新增413宗陽性個案，其中206宗核酸檢測陽性個案、207宗屬快速檢測陽性呈報，以及24宗輸入個案。詳情即看：【下一頁】

衞生署晚上宣布，由於4月27日從加拿大溫哥華飛抵香港的航班AC007，有3名乘客經抵港檢測呈陽性，遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止加拿大航空營運的客機在4月29日至5月5日期間，從溫哥華着陸香港。

【TOPick診症室】3種常見癌患者適合哪些運動助康復 醫生拆解壓力增患癌風險

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴