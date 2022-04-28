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【航班熔斷】加拿大航空昨抵港航班有3人確診　衞生署禁加航由溫哥華抵港7天

社會 19:31 2022/04/28

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衞生署禁止加拿大航空營運的客機，在4月29日至5月5日期間，從溫哥華着陸香港。（資料圖片）

本港今日（28日）新增413宗陽性個案，其中206宗核酸檢測陽性個案、207宗屬快速檢測陽性呈報，以及24宗輸入個案。詳情即看：【下一頁】

衞生署晚上宣布，由於4月27日從加拿大溫哥華飛抵香港的航班AC007，有3名乘客經抵港檢測呈陽性，遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止加拿大航空營運的客機在4月29日至5月5日期間，從溫哥華着陸香港。

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責任編輯：黃悅晴

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