【Disney+韓劇】細數《瘋狂愛上你》4大劇瘋狂甜蜜時刻　恨到盡頭就是愛

▲ 《瘋狂愛上你》

由金材昱及Krystal突破形象演出的韓國愛情喜劇《瘋狂愛上你》，全套16集已於Disney+上架，回顧此劇，有4瘋狂甜蜜時刻：

1.階梯上甜蜜擁吻

《瘋狂愛上你》內，前半段均是以盧高鎮代表與李晨阿秘書的激烈互動見稱，因為盧代表的霸道，李晨阿一直屈從於上司之下，被他欺負更只可以敢怒不敢言。

經過一次意外後盧高鎮失憶，李晨阿順勢對他進行一連串的報復。

但久而久之，盧高鎮在偽裝失憶下慢慢發現李晨阿的温柔善良，最終更被她溶化，開始內心充滿著愛意，學懂如何友善對待身邊人。

經典時刻就是盧高鎮在階梯上擁吻李晨阿，一對「瘋狂」過後的戀人終於正式「愛上你」，而且更吻得發出聲響，看得觀眾又害羞又激動！

2.由「盧狗屎」變成「OPPA」

一向尖酸刻薄的企業代表盧高鎮，以不同的手段壓搾員工為求達到最大利益，結果獲得公司上下一致為他冠名「盧狗屎」的花名，其可狠之處昭然若揭。

不過被李晨阿的善良温柔感動，「盧狗屎」的鐵石心腸都慢慢溶化。

在一次正式約會中，盧高鎮親暱地叫李晨阿不要再稱他為「代表」這麼見外，要叫他為「OPPA」或「打令」(Darling)，正式為自己狗屎之名洗白。

3.晨阿瘋狂過後展現體貼一面

一輪瘋狂過後，兩位主角終於認定對方的心意，正式成為一對戀人。

李晨阿更特別在上班前為二人準備愛心飯盒在辦公室一起浪漫用膳，盧高鎮見到後即雙眼發光，大為感動，因為一向極乞人憎的他從來没有被這麼善待過！見到如此情況，更賴皮地要求餵食，李晨阿亦非常配合。

其後二人更在辦公室偷偷接吻，可惜被同事不慎撞破，甜蜜得來十分搞笑。

4.有愛便能挺下去

劇中盧代表因為被奸人所害而差點失去一切，李晨阿因為擔心盧高鎮便一直伴隨左右，希望用愛支持著對方，即使失去所有，二人都會一直相親相愛。

而盧高鎮在面對著李晨阿的甜蜜安慰下，即暖男上身，温柔地回覆「不要擔心我，没有甚麼事是一個親吻解決不了的」，盡顯男子氣槪，給對方滿滿的安全感，令整套劇甜度爆標。

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