【食腦喪B】林凱恩永遠銘記愛犬離世一刻　Iris領養毛孩：將那份愛延續下去

▲ 林凱恩（Iris）分享經歷生離死別後的感受。

2015年香港小姐「友誼小姐」得主林凱恩（Iris）近年工作不斷，她憑《愛·回家之開心速遞》、《她她她的少女時代》及《降魔的2.0》等劇成功入屋，最近亦有份演出《食腦喪B》，劇中的林凱恩跟馬貫東有感情線，談一段柏拉圖式戀愛。

現年29歲的林凱恩先後養過Momo和Mody兩隻狗狗，經歷生死令她感觸良多，並跟TOPick分享箇中感受。

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挑戰自己

林凱恩指，《食腦喪B》是她入行以來動作戲最多一套劇：「以前一直都很想試試成為動作演員，我覺得自己的反應都算快。最艱辛就是踩着Roller打喪屍，在街頭而非平路且有一些樓梯，穿著皮褸、皮衫、皮褲並手持棒球棒及揹着一個SPI書包去打喪屍。這是最辛苦的動作場面，但很好玩，是林凱恩有史而來最型的畫面。」

不過Iris揚言定要挑戰自己：「拍攝場地非平時踩Roller的地面，有些是後巷亦有油積，有些則是楷磚，要克服這些也不容易。而且替身也替不到，需要拍近鏡，最終練習了近兩個月，就如小朋友學習走路一樣。」

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與馬貫東談情

劇中的C妹跟輝哥仔（馬貫東飾）有感情線，林凱恩謂：「編劇是功不可沒，不如平日的劇集般會有種柏拉圖式的感覺，亦有少許花樣年華的淒美感，需要慢慢領會的愛情，一貫馬貫東的感覺就是很隨性和舒服。」

不過現實中的林凱恩稱自己在感情上較為心急，不能接受以這種方式跟另一半相處：「這種方式比較像我跟身邊朋友，一種意會的感覺，好像在跳Tango般需要慢慢等。我比較心急沒太多耐性，未必能接受這種淒美的愛情，太慢便有點悶，我是一個喜歡新鮮感的人來的。」

Iris又笑言：「不能太直接的，因為會傷害我的自尊心，他需要精靈一點，我覺得自己是麻煩的但也有可愛之處，氹到我開心之餘也要懂得挑通眼眉。」她認為：「隨遇而安，有些事情過於重視便沒太多作用。」

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經歷媽媽的人生

劇中的余陽光（何廣沛飾）食人腦後便會擁有對方記憶及技能，「C妹」Iris表示：「我會想擁有我媽媽的記憶，因為很想體驗如果變成她會如何經歷屬於她的人生，看看會否誕下我這女兒。以前常跟她聊天，得知很多她的故事，知道她的校園生活很精彩。我也想感受一下，遇上不同的人會有不同的結局，很想看看會否有其他可能性在她身上發生。」

林凱恩的媽媽以前就讀真光書院，曾為體操隊隊員且精通美術、田徑等，她大讚媽媽：「她是很厲害，就連烹飪也很厲害。」

Iris續指：「現時的媽媽有種很賢良淑德很親切的感覺，有如一位姐姐或朋友。很好奇除了我爸爸以外，會否有其他人有可能性是我的爸爸。」

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生離死別

Momo是隻八哥混北京狗，亦是林凱恩第一隻狗仔，「是我中學時期的生日禮物來。每當朋友問我狗仔年紀很大會否害怕時，我都會跟他們說別跟我說我不想知道，亦不敢去面對，因為我不知道感覺會如何，但到來臨的時候便會很辛苦。」

Iris繼續回憶說：「Momo睡不到，我們需要照顧牠，而且只能盡力去做，幫牠打針注射皮下水、餵牠吃藥及帶牠走走，好像很容易做到的事情。」

她又指：「狗仔於年輕時陪你去玩，到了牠年老的時候便陪伴牠，這種感覺是特別明顯。幸好一直以來牠也沒甚麼大病，只是到後來開始腦退化，有少許老人痴呆和腎衰竭，但也不算很嚴重。」

▲ Iris與愛犬Momo（IG圖片）

感覺如親人離世

林凱恩以前對生死沒太大感受，直到Momo於去年離世後，她才有親人離世的感覺。她說：「牠17歲時離世，有預視過會有這畫面發生，但知道自己盡了力已沒甚麼可做，只能陪伴牠。（離世）前一晚我陪牠睡，其實可能牠想了很久，最後一天牠懂得說話，會叫『媽咪』。」

她憶述Momo離世前的一刻：「媽媽恰巧尚在家未出門口，牠便開始有種游離狀態，我跑回家見牠最後一面。正常狗仔游離狀態是10分鐘，牠撐到20分鐘等我回來最後那刻，我感覺到我回來那刻牠才斷氣。」

她續說：「牠在我身上讓抱起牠，變硬的感覺一輩子也不會忘記。雖然家中有安裝閉路電視，而且我有想過Cap低那一幕，但最後我也沒有選擇這樣做，是因為這畫面不會在我心中忘記，沒必要再去重看。」

▲ （梁樂欣 攝）

愛犬骨灰放在家

最令林凱恩和林媽媽崩潰是在焚化爐按掣的那刻：「媽媽是哭到崩潰，不過冥冥中是有主宰，牠可以陪我這麼久，即使失去了牠，但我會放在心底內，有歷久常新的感覺。」Momo的骨灰一直放在家，林凱恩認為是一種陪伴的感覺。

她再謂：「媽媽曾說過養了第一隻狗仔，牠走了以後不會再養其他，不過緣份的事情是擋不住的，十天之後便領養了另一隻狗仔──唐狗混金毛犬回來。現在的狗仔是Momo的弟弟，媽媽將牠命名為Mody，但牠是不會取代到Momo，只是將我們那份愛延續下去。」

林凱恩透露：「Mody背脊有一對天使翅膀，是一個印記來的。Momo走的時候尾部有少許骨折，而Mody的尾部亦被人斬掉，所以覺得冥冥中是有些主宰。」Mody如今快將兩歲，林凱恩指：「有朋友曾說Mody是Momo帶給我們的禮物，我們也相信的，牠有如Momo的接班人，繼續陪伴我們。」

記者：梁樂欣