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【全職藝人】簽約寰亞成欣宜+馮允謙+C AllStar師妹　「Cloud」雲浩影：盡地一鋪

娛樂 18:15 2022/04/29

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雲浩影（Cloud）預告將會推出新歌。

雲浩影（Cloud）今日（29日）出席口罩品牌MaskOn活動，並跟大家分享她的近況。

剛剛簽約寰亞唱片的雲浩影成為欣宜、馮允謙和C AllStar等的師妹，Cloud更透露即將推出新歌，相信粉絲們定必十分期待。

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全職藝人

談到最新動向，Cloud表示：「最近找到一個很適合的團隊，所以便覺得應該要跟他們合作，都準備了新歌送給大家，希望5月頭可跟大家見面。」

她指：「（與公司）甫一見面便覺得大家很Match，大家的態度和方向也很好，他們都很尊重我的意見，這是最重要的，在音樂上也給予我很多自由度去做自己想做的事。」

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曾經身兼兩職的Cloud決心專注成為藝人，「很難專注做兩種職業，我也想放手一搏，之前自己也有點顧慮，現時已Ready自己的心態，可以盡地一鋪。有團隊一起工作，所有事情都做得快很多，好像齒輪一樣，動少少其他也自動去動。」

預告推出新歌

Cloud對未來有不少期望，「我想再做多些，未來首先會派歌，之後嘗試爭取一個Mini Show。拍戲也不抗拒，之前也拍過一部電影，現在也希望有Casting，有機會、有合適的角色便一定會去。」

戴了海沙紅顏色口罩的Cloud指最易襯衫的是雲白色，並笑言跟她一樣有個「雲」字。（梁樂欣 攝）

《全民造星IV》成功為不少女生帶來希望，其中女團COLLAR更引起很大迴響，Cloud亦有留意她們並大讚，「她們很好，大家都跳得、唱得，大家也很年輕，大家尚有很大的空間可以一起進步，她們對舞台已很熟悉，希望樂壇百花齊放，大家可聽到更多不同的作品。」

記者：梁樂欣

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