【藥物回收】兩款治療單純疱疹藥物含雜質　衞生署准批發商從市面回收　　

▲ 涉事產品。（政府新聞處圖片）

衞生署今日（28日）表示，兩款治療單純疱疹的處方藥物含有雜質，涉4個批次，已批准批發商從市面回收。衞生署暫未接獲涉及有關產品的不良反應報告。

衞生署指，今日接獲藥物批發商顯榮行通知，受影響批次的產品含有高於可接受水平的雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA），該藥物的海外製造商正自願回收上述批次產品；而基於實驗室的測試結果，NDMA被列為可能令人類患癌的物質，作為預防措施，顯榮行自願從市面回收受影響的產品。

涉及產品如下：

產品名稱 香港註冊編號 批次編號 Apo-Acyclovir 200毫克藥片 HK-43427 RH9368

RH9370 Apo-Acyclovir 800毫克藥片 HK-58228 RP8516

RP8517

根據顯榮行的資料，受影響產品曾供應予本地醫生、藥房和衞生署診所。顯榮行已設立熱線電話（2541 5731）解答相關查詢。



衞生署發言人說，至今未接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收，提醒正服用有關產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

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責任編輯：黃悅晴