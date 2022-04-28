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【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉將軍澳蔚藍灣畔、屯門恒福花園及聚康山莊各2廈【附名單】

社會 20:02 2022/04/28

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熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

市民須在指定日期內接受檢測。（譚以諾攝）

政府今日（28日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在4月29至30日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

  • 上水天平邨天賀樓
  • 粉嶺榮福中心1座
  • 粉嶺綠悠軒5座
  • 粉嶺花都廣場8座
  • 粉嶺海聯廣場1座
  • 天水圍天澤邨澤辰樓
  • 天水圍天耀邨耀逸樓
  • 元朗建德街25號大福中心
  • 元朗洪福邨洪溢樓
  • 元朗朗怡居 5 座
  • 屯門蝴蝶邨蝶舞樓
  • 屯門聚康山莊5座
  • 屯門聚康山莊3座
  • 屯門恒福花園4座
  • 屯門恒福花園7座
  • 屯門龍門居8座
  • 屯門翠寧花園6座
  • 屯門鳴琴路 3 號翠鳴臺
  • 沙田博康邨博達樓
  • 沙田愉翠苑愉歡閣
  • 青衣長宏邨宏正樓
  • 葵涌怡峰苑豪峰閣
  • 灣仔萬茂臺1號桂濤苑
  • 將軍澳蔚藍灣畔3座
  • 將軍澳蔚藍灣畔2座
  • 將軍澳健明邨明日樓
  • 將軍澳欣明苑欣蘭閣
  • 荃灣荃景花園5座
  • 石硤尾白田邨太田樓
  • 油麻地駿發花園1座
  • 慈雲山慈樂邨樂滿樓
  • 慈雲山慈正邨正暉樓
  • 紅磡黃埔新邨樂富樓
  • 藍田藍田邨藍蔚樓
  • 北角健威花園B座
  • 半山區般咸道63號釆文軒
  • 鴨脷洲漁安苑銀安閣
  • 東涌藍天海岸3座
  • 東涌映灣園悅濤軒10座
  • 東涌裕東苑喜東閣

3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

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責任編輯：黃悅晴

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