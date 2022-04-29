【環保回贈】全港5地點半年回收奶粉罐逾1.4萬個　新增西寶城回收點不限品牌

▲ 堅尼地城的西寶城即日起增設奶粉罐回收機。（相片由有關機構提供）

計劃，首批共5部回收機設於港九新界，截至今年3月已成功回收超過14,200個奶粉罐。而即日起位於堅尼地城的商場西寶城也設有奶粉罐回收機，方便港島區的媽媽們。

首批奶粉罐回收機設置於5個地點，包括4個大型商場：鑽石山荷里活廣場、荃灣D·PARK愉景新城、屯門V city、將軍澳PopWalk 天晉滙，以及非牟利機構愛秩序灣綜合服務大樓。回收機甫推出即反應熱烈，在首6個月共收到超過14,200個奶粉罐，疊高相等於超過6幢國際金融中心二期的高度。

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回收及壓縮後的空罐會運送到專業廢物管理公司SSID作進一步處理，出口至其他國家循環再造，成為可供製造單車零件、傢俱部件、工業容器等原材料。

SSID聯合創辦人及執行董事葉文琪表示：「是次活動一開始反應已十分踴躍，回收率和速度超出預期，為方便大眾參與回收，我們立即加密收集奶粉罐的次數，確保回收機服務可以滿足消費者的需求。是次回收的廢棄金屬將得到高效再生處理，轉化為原材料，再次成為有用資源，減少碳排放。」

▲ 消費者只需數個步驟即可將空罐回收，並透過下載有關手機應用程式儲存積分換獎賞。（相片由有關機構提供）

菲仕蘭（香港）有限公司營銷總監蒙悅伶表示：「是次計劃的成果令人鼓舞，證明善用智能裝置與科技確能為香港父母帶來切合他們所需的回收模式，改變大眾的廢物處理傳統習慣，既方便又衞生。我們看到許多家長帶同子女一同使用回收機，藉此灌輸孩子環保意識，令是次計劃更具意義。」

回收計劃沿用「一Tin二掃三賞」回收流程及「四式五點」概念，適用於市面上任何品牌、容量介乎於250至1,500克的奶粉罐。消費者只需簡單數個步驟即可將空罐回收，並透過下載有關手機應用程式儲存積分換獎賞。有關計劃詳情，請參閱美素佳兒網頁。

回收地點︰

香港區

西寶城（更新地點）

香港卑路乍街8號2樓213號舖旁（近萬寧）（香港大學站C2出口）

九龍區

荷里活廣場

鑽石山龍蟠街3號3樓（鄰近育嬰室）

新界區

D·PARK愉景新城

荃灣青山公路荃灣段398號1樓（近戲院附近之洗手間外休息位置）

V city

新墟屯門鄉事會路83號地下（近Starbucks）

PopWalk 天晉滙

將軍澳唐俊街12號1樓（近101號舖）

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責任編輯︰林綺玲