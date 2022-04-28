【第五波疫情】衞生署：有需要者可申一人陪同檢疫　過去一年共批1,300宗申請

▲ 衞生署指有需要者可申一人陪同檢疫，過去一年共批1,300宗申請（資料圖片）

本港資深藝人曾江昨日於檢疫酒店隔離期間倒斃，社會各界關注長者獨自入住檢疫酒店風險。衞生署回覆TOPick指， 由去年4月1日至2022年3月31日，共批准1300宗回港人士申請有特殊需要而需照顧者一同受檢。

衞生署指受檢疫人士如有特殊需要而需照顧者照顧，須先獲得衞生署批准。受檢疫人士可在抵達香港前向衞生署提交理由及申請有條件批准，把已填妥的申請表格電郵到caretaker_apply@dh.gov.hk；或在他抵達香港和取得強制檢疫令後，致電檢疫令上的24小時熱線提出申請。

照顧者和受檢疫人士需要同時在同一酒店房間內進行檢疫，直到檢疫期完結，期間不能離開。由於這些受檢疫人士來自指明地區，為減低可能的感染或社區傳播風險，只會批准一位照顧者陪同，該照顧者須與相關到港人士於酒店房間內直至檢疫期完結為止，期間一般不可安排其他照顧者進入該酒店房間或更換照顧者。

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記者：鄧凱文