【院內感染】九龍醫院再多2人帶抗萬古霉素腸道鏈球菌　涉2名內科延續護理病房8旬男病人

▲ 九龍醫院再發現2名內科延續護理病房男病人帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌。（資料圖片）

九龍醫院早前公布有病人帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌，並按既定感染控制程序展開追蹤篩查後，今日（28日）公布再發現2名內科延續護理病房男病人（年齡87歲和88歲）帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌，其中87歲病人早前已經出院，而88歲病人正在本院接受隔離治療，情況穩定。

該病房已經加強執行各項感染控制措施，包括徹底清潔及消毒相關病房；加強病人入院篩查及環境篩查；加倍注意高感染風險程序的處理；嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生。

院方表示，會繼續緊密監察病房及病人的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津