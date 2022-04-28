【DSE2022】通識科首考問「正面價值」論點「畫公仔畫出腸」　教師：出題方向近似公民科

▲ 有教師指，通識科卷一首考問「正面價值」，字眼直白，部分資料呈現論點更「畫公仔畫出腸」，近似公民科方向。（梁偉榮攝）

中學文憑試（DSE）通識科今日（28日）開考，有教師形容卷一「必答題」取材貼身，考問東京奧運「正面價值」、青少年義工「好處」，提問字眼直白，部分問法是首度採用，資料呈現論點更「畫公仔畫出腸」，形容出題方向近似公民科，相信是近年最淺一屆通識卷一；卷二難度則相若。教師亦說早料「政治題」出現機會不大，估計與選舉制度改革剛落實有關，但上課亦不會避教相關議題。

隨著公民與社會發展科推出，明年是末屆通識文憑試。北角協同中學通識及公民科主任黃中偉表示，今年卷一相比歷屆而言是「相當容易」，因議題貼近考生，提問字眼直白，以及相當容易透過資料推敲論點。他舉例指首兩題涉義工服務及東京奧運，學生都很容易接觸到，至於遙距工作題目，學生見到父母疫情下在家工作亦容易援引例子；他亦指題目涉「正面價值」、「好處」、「現象」及「特徵」等提問字眼，「考生好清晰知道問咩」，

以往會問反映咩「價值觀」，或者問「兩個影響」，考生答好、壞都會有分，但作答過程會諗多咗、有猶豫；今年容易啲，直接問「正面價值」、「好處」。

黃中偉續指，考生很容易透過資料推敲論點，舉例指2b要求考生「根據資料B，指出及解釋東京奧運反映的兩項正面價值」，資料中的新聞報道已列出7點東奧「亮點」，當中指「選手村的床是奧運史上首次以紙板製造，並能夠100%回收」，可藉此推論東奧推動可持續發展或環保，報道提及49%女性運員比例為史上最高，亦可推論賽事提倡男女平等價值，形容是「畫公仔畫出腸」。

他指通識及公民科目標都有培養學生正面價值觀，相信考評局未必是為了「推動正面價值觀」而刻意更改提問用語，認為是「咁啱出好處、正面價值」，但發現出題方向近似公民科，「想學生從資料推敲論點，加以個人經驗解說。」

不過，黃中偉認為「淺過歷屆不等於『好淺』」，形容深淺度適中，每題循序漸進透過分題b或c考核高階能力，其中1c、3b考建構論點、正反論述，

考生可以不同意，無收窄聲音的情況

至於2c則屬論說題，難度最高，要「解釋奧運會能如何增進世界各地人民的友誼」，3份資料全部都應該引用，再作延伸推論，「解釋關係要仔細、多角度，要求幾高階嘅能力。」

對於連續兩年政治題絕迹，他說：「對學界嚟講係預料之內，相信唔會好出政治題目，唔會有同學好畀心機溫呢個範疇。」他認同教育局局長楊潤雄在課程改革提及通識科的一大問題指，就發生中的議題作評論並不全面，故應評論已發生的恆常議題，奧運、遙距工作都是合適議題，「現時社會氣氛更加一致，反而現時完善選舉制度，特首、立法會選舉改制仲『發生緊』，依家考呢啲題目可能不利於考生。」故計因此而未見政治題出現；他又形容「法治精神」對學生來說太難，「通識科弊病是涉獵面好廣，要求考大學生程度先答到呢啲題目，希望回歸基礎知識；至於為何未見公民科現時都有教的國安法？他指出題要考慮能否「跨單元」，涉及能源及衞生等單元，

今年無唔等於下年唔出，下年仍然有機會出，老師仍然都會教。

另有考生稱今年完全無溫「政治題」；通識科教師分析卷二選答題「伏位」，暗藏在不少考生選擇、屬恆常議題的「網上祭祀」題目，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅