【香港故宮博物館】副館長王伊悠強調策展創新　市民可躺臥「龍床」感受乾隆孤寂

▲ 香港故宮文化博物館副館長王伊悠負責策劃2號展廳「紫禁一日―清代宮廷生活」的展覽，圖片攝於2號展廳。（西九文化區圖片）

位於西九文化區內的香港故宮文化博物館將於7月開幕，副館長王伊悠受訪時透露，香港故宮博物館在策展上會着重創新，例如肖像展廳內只會展出2至3件故宮藏品，帶領觀眾深潛文物世界；亦有展品需要躺臥「龍床」上觀賞，讓參觀者感受乾隆皇帝的孤寂。

由北京故宮來港文物數量之多，前所未有，首批展出的文物已近千件。王伊悠笑稱，館方接收文物和保管上的工作量前無古人，「香港故官館是敢為天下先的，目標是要做到世界一流的博物館。」希望吸引市民來訪，增加對中國傳統文化的認識和欣賞。

王伊悠自2019年7月來港加入故宮館，2年多的籌備期間，她坦言面對不少挑戰，例如北京故宮有大量文物來港，首批展品已近千件，笑稱館方接收文物和保管上的工作量前無古人，目標是要香港故官館做到世界一流的博物館。

她預告開幕展將充滿創意，例如展出肖像畫的展館，不會再以琳瑯滿目文物為招徠，全館只有2至3件故宮藏品，就要帶領觀眾深潛文物世界，

有時展出數百件展品，觀眾每件可能只停留5至10秒，只是蜻蜓點水，但我們希望觀眾潛水，潛到文物背後的世界。

展覽會透過多媒體和修復文物的角度，詮釋肖像畫背後的祭祀歷史；亦會有專區讓市民自製肖像畫，分享到社交媒體，寄文化和學習於娛樂。

至於展館之一的「紫禁一日——清代宮廷生活」，就會以清代帝王由早上4時起床臨政，到晚上8時就寢的一日為主題，展出他一天中的所見所聞。

而展館最後一件展品，將會模擬乾隆皇帝晚上8時睡覺的故事，觀眾需要躺於「龍床」（沙發），觀賞藝術家製作的影片，內容基於乾隆一首夢到亡妻的詩創作，讓觀眾感受他對亡妻的思念，

我們希望感動到觀眾，就如電影感動人心的往往不是靠華麗特效，而是靠情感溝通。

「我們非常關注沒有藝術和專業背景的觀眾，詮釋時強調深入淺出，展品會是觀眾有興趣的。」她舉例指，生活主題展館不會以朝代為出發點，而是以城內的日與夜出發，即使觀眾不熟讀歷史，觀展後仍能獲益。

她說來港兩年，接觸過不少校長、家長、學生，「我發現香港其實對文化很有需求，歷史課本有時很枯燥乏味，希望通過展覽，學生能培養對文化的熱誠，和學校達至互補關係。」

故宮館將於暑假開幕，王伊悠深信不同文化背景的市民，均能透過觀展，加深對中國傳統文化的認識和欣賞，

博物館的定位是文化教育機構……是文化、藝術、交流的平台，不管你是男女老少，不管你的文化背景，我都歡迎你。因為我深信所有人都會喜歡博物館。

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記者：陳梓蔚