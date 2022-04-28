【防止賄賂】涉賄賂投資公司職員換修訂單　兩車房東主認罪獲准保釋

▲ 涉賄賂投資公司職員換修訂單，兩車房東主認罪獲准保釋。（資料圖片）

廉政公署日前落案起訴兩名車房東主，控告他們行賄一間投資公司的職員，以取得該公司的車輛維修訂單。兩名被告今日（28日）在東區裁判法院承認控罪。

葉沛欽，63歲，及葉添，71歲，分別為綜合汽車公司（綜合汽車）東主及前東主，承認一項串謀向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條和《刑事罪行條例》第159A條。主任裁判官嚴舜儀將案件押後至六月九日再提訊。2人獲准以現金保釋。

案情透露，案發時葉沛欽是綜合汽車的唯一東主，其前東主葉添亦有協助經營該車房。於2018年1月至2020年10月期間，亞洲金融集團（控股）有限公司在一名職員的推薦下，向綜合汽車批出39份車輛維修訂單，涉及維修費共約36萬元。被告承認曾應該名職員的請求，誇大向亞洲金融提供服務的維修費並把誇大了的部分交予對方作回佣。二人又承認就上述39份車輛維修訂單，向該名職員提供回佣至少合共12,000元。

亞洲金融不容許其職員向2名被告索取或從2名被告接受任何利益，作為把車輛維修訂單判給綜合汽車的報酬。若亞洲金融知道上述維修費屬虛假，則不會支付有關費用。

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記者：黃穎津