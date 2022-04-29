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【街頭拖屍】元朗男子涉殺女友街頭拖屍被捕　遺體下午抬離田廈路

社會 13:45 2022/04/29

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男子涉殺女友街頭拖屍。

元朗田廈路發生謀殺案，有男子涉嫌殺害女子後棄屍街頭，當場被捕。

事發在田廈路油站附近，警方今日(29日)早上6時接報，指有途人發現一名男子以板車拖著一名女子，該女子全身被紙皮包住，頭部包住保鮮紙、手腳被尼龍繩綁住。警員到場證實女子已經死亡，即場拘捕涉案廿多歲男子。現場消息指兩人是男女朋友。死者遺體約下午1時30分抬離田廈路。

警方正調查案發的地點及行兇動機。

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記者：余思嵐

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